Protección Civil emite alerta verde por lluvias en todo El Salvador

Día a Día News

ElSalvador–La Dirección General de Protección Civil, emitió este jueves una alerta verde a nivel nacional ante la posibilidad de inundaciones urbanas, desbordamiento de ríos y deslizamientos de tierra, informó la institución a través de un comunicado oficial.

La medida se toma debido a la influencia de una vaguada que afecta la región centroamericana, según el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), que pronostica tormentas de moderadas a fuertes y vientos capaces de derribar árboles, ramas y vallas publicitarias.

El MARN detalló que las lluvias iniciarán por la tarde sobre las cordilleras y se desplazarán hacia el resto del país durante la noche. Las regiones montañosas del norte y la cadena volcánica presentan mayor riesgo de desbordes de ríos y quebradas, así como de inundaciones en áreas urbanas.

Ante estas condiciones, Protección Civil instó a las Comisiones del Sistema Nacional de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres a mantenerse vigilantes y brindar atención inmediata ante cualquier eventualidad durante los periodos de lluvia.

La institución recomendó a la población extremar precauciones al transitar, especialmente en calles y carreteras anegadas, y evitar conducir de noche durante la lluvia debido a la baja visibilidad y al riesgo de deslizamientos. En caso de necesidad de desplazamiento, aconsejaron detener la marcha hasta que la tormenta cese.

Asimismo, se advirtió no intentar cruzar ríos, quebradas ni corrientes de agua por la posibilidad de ser arrastrados, y preparar una mochila de emergencia con documentos personales, medicamentos, linterna, radio y artículos básicos en caso de evacuación.

Protección Civil también informó sobre un aumento en la velocidad de las corrientes y la altura de las olas en zonas de rompiente, así como vientos de hasta 40 km/h en aguas profundas, efectos atribuibles a la misma vaguada.

Las lluvias registradas la noche del miércoles en el distrito de Santa Rosa de Lima, La Unión Sur, provocaron la muerte de una persona y la evacuación de ocho más debido a inundaciones urbanas. La información fue confirmada por autoridades locales y Protección Civil.

⚠️ #ATENCIÓN ⚠️



Se emite 🟢 #AlertaVerde a nivel nacional por inundaciones urbanas, desbordamientos en ríos y deslizamientos debido a vaguada, tormentas moderadas a fuertes.



Más información: ⤵️https://t.co/JbyNM5L2RZ#PlanInvierno2025 pic.twitter.com/jOMWbMjt7b — Protección Civil de El Salvador (@PROCIVILSV) August 21, 2025

Compartir esta nota