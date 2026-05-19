Alcaldía retira otros 250 puestos y amplía plan de ordenamiento en el Centro Histórico

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ElSalvador–La Alcaldía de San Salvador Centro informó que continuó con la fase 6, etapa II, del plan de ordenamiento del Centro Histórico, con el retiro voluntario de 250 puestos de ventas instalados en diferentes puntos de la capital.

Según la comuna, las acciones forman parte del Plan de Revitalización del Centro Histórico y buscan liberar espacios públicos y mejorar la movilidad peatonal en varias zonas intervenidas.

El jefe de la Unidad Técnica del Comercio en el Espacio Público, Irvin Rodríguez, explicó que el proceso se desarrolló mediante acuerdos alcanzados con vendedores por cuenta propia, quienes serán incorporados al sistema municipal de mercados.

De acuerdo con el funcionario, la municipalidad mantiene disponibles 32 opciones de reubicación para los comerciantes, quienes han seleccionado distintos mercados municipales como alternativa para continuar sus actividades económicas.

Las intervenciones se realizaron en la 3.ª calle poniente, entre la 1.ª y 11.ª avenidas norte; la 1.ª calle poniente, entre la 7.ª y 11.ª avenidas norte; además de sectores de la 10.ª avenida sur, calle México y los alrededores de la plaza San Jacinto.

Las labores también alcanzaron la zona de Fenadesal y el área de la exterminal de oriente, donde equipos municipales ejecutaron trabajos de limpieza y retiro de estructuras.

Por su parte, el director de Desechos Sólidos, Germán Muñoz, indicó que más de 800 trabajadores fueron desplegados en las áreas intervenidas para remover escombros y material acumulado tras el desmontaje de los puestos.

El funcionario agregó que desde el inicio del plan se han retirado aproximadamente 3,000 toneladas de materiales, entre escombros, ripio y desechos voluminosos, utilizando maquinaria especializada para agilizar las labores.

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