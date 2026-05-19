Calor extremo elevará temperaturas hasta los 40 °C este martes

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ElSalvador--El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) prevé un ambiente extremadamente cálido para este martes en El Salvador, con temperaturas que podrían alcanzar o incluso superar los 40 grados Celsius en algunos puntos de la zona oriental del país.

El meteorólogo Jonathan Hernández informó que las condiciones de calor persistirán en todo el territorio nacional, especialmente en el oriente, donde se esperan máximas entre los 34 °C y 40 °C, además de sectores específicos con registros superiores a esa cifra.

En el resto del país, las temperaturas también se mantendrán elevadas. Las zonas altas oscilarán entre los 25 °C y 30 °C, mientras que en valles interiores como San Salvador y Santa Ana se prevén máximas entre 33 °C y 38 °C. En la franja costera, el calor rondará entre 34 °C y 38 °C.

El MARN explicó que el país continúa bajo la influencia del flujo del Este, asociado a vientos provenientes del mar Caribe, además de una onda tropical cercana a Nicaragua. La combinación de ambos fenómenos favorecerá la presencia de lluvias aisladas durante la tarde y noche en algunos sectores del centro y occidente del territorio.

Según el pronóstico, durante la mañana no se esperan precipitaciones; sin embargo, por la tarde podría incrementarse la nubosidad en zonas montañosas como la cordillera Apaneca-Ilamatepec y la cordillera del Bálsamo.

Asimismo, se prevén lluvias breves al final de la tarde y durante la noche en sectores del norte de Santa Ana, Chalatenango, La Libertad y San Salvador, bajo un patrón similar al registrado en las últimas horas.

Las autoridades también recomendaron precaución en la zona costera debido a la continuidad de las mareas vivas hasta el 20 de mayo. Además, advirtieron sobre vientos acelerados en aguas profundas que podrían generar dificultades para la pesca artesanal.

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