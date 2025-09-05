Allanamiento por intento de asesinato deja hallazgo de cráneo en vivienda en Santa Tecla

Día a Día News

ElSalvador–La Fiscalía General de la República (FGR), ejecutó un allanamiento en la vivienda de Mario Elmer Alvarado Orellana, acusado de intentar asesinar a una persona el pasado 2 de septiembre en Santa Tecla.

La víctima llegó al lugar de trabajo de Alvarado a realizar un reclamo, cuando el jefe del imputado intervino, y Alvarado sacó un arma y disparó, impactando en otra zona del cuerpo, resultando herido. Posteriormente, el acusado huyó del lugar, pero fue capturado en flagrancia.

Durante el operativo, los agentes incautaron diversos elementos, entre los que se encuentra un cráneo colocado sobre una mesa de escritorio dentro de una habitación, que fue remitido a expertos para determinar su naturaleza.

Además, se encontraron tres casquillos de metal calibre 9 mm, un chaleco táctico de material sintético, un arnés con su respectiva funda, tres porta cartuchos y dos porta cargadores, así como un cinturón negro con funda y piernera.

También se incautaron varios dispositivos electrónicos: tres teléfonos celulares de marcas Nokia, Samsung y Huawei, y una tablet Samsung. La Fiscalía mantiene la investigación para esclarecer la procedencia del cráneo y el resto de los elementos encontrados.

El operativo se realizó bajo la coordinación de la FGR y refuerza las acciones de las autoridades en casos de violencia con armas de fuego y delitos conexos en el departamento de La Libertad.

