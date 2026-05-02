Lluvias y tormentas se intensificarán este sábado en zonas montañosas y el oriente

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ElSalvador–El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Marn) prevé lluvias y tormentas eléctricas para este sábado en distintos puntos del país, con mayor intensidad en zonas montañosas y del oriente.

De acuerdo con el pronóstico, durante la madrugada podrían registrarse precipitaciones en sectores de la franja costera. Por la mañana, el cielo se mantendrá con poca nubosidad; sin embargo, las condiciones cambiarán en horas de la tarde, cuando se esperan lluvias en la cordillera volcánica y en áreas montañosas del norte, especialmente en Santa Ana, Chalatenango y Morazán.

Para la noche, las lluvias se concentrarán en la zona oriental y la franja norte, con posibilidad de desplazarse hacia otros sectores del territorio. Estas condiciones podrían estar acompañadas de actividad eléctrica y ráfagas de viento.

El viento se mantendrá entre los 10 y 20 kilómetros por hora. El ambiente continuará cálido durante el día, mientras que por la noche y la madrugada se percibirá más fresco.

Según el informe, estas condiciones están asociadas a una vaguada prefrontal vinculada a un frente frío ubicado en el golfo de México, junto con el ingreso de humedad desde el este.

El Marn indicó que el incremento de lluvias se mantendrá durante el fin de semana y podría extenderse hasta el lunes 4 de mayo.

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