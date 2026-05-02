Veda del camarón entra en vigencia este 2 de mayo y prohíbe su extracción hasta junio

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ElSalvador–La Autoridad Salvadoreña de Economía Azul (ASEA) informó que desde este 2 de mayo inició la veda del camarón marino en todo el territorio nacional, una medida que se mantendrá vigente hasta el 15 de junio.

Durante este período de 45 días queda suspendida la extracción del recurso, en cumplimiento de criterios técnicos que identifican esta etapa como clave para la reproducción y recuperación de la especie. Según la institución, la disposición busca garantizar la sostenibilidad del recurso y el equilibrio de los ecosistemas marinos.

La normativa permite la venta y el consumo de camarón, siempre que provenga de inventarios adquiridos antes del inicio de la veda. En ese sentido, los establecimientos deberán demostrar la procedencia legal del producto.

ASEA indicó que supermercados, restaurantes, hoteles, distribuidores, así como importadores y exportadores del sector pesquero, tienen un plazo máximo de tres días para presentar el formulario de control de inventario tras la entrada en vigor de la medida.

Además, durante la vigencia de la veda se desarrollarán inspecciones en distintos puntos de la cadena productiva, incluyendo embarcaciones, plantas de procesamiento, centros de acopio y mercados.

La institución advirtió que el incumplimiento de la normativa será sancionado conforme a la legislación vigente.

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