Más de 75 empresas de EE. UU. analizan invertir en El Salvador, según autoridades

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ElSalvador–El interés de compañías estadounidenses por invertir en El Salvador se mantiene en evaluación, luego de un reciente acercamiento entre representantes del sector privado y autoridades del Departamento de Estado de Estados Unidos.

De acuerdo con la información oficial, más de 75 empresas exploran oportunidades de negocio en el país como parte de una fase inicial de análisis, en la que se revisan condiciones y posibles áreas de inversión antes de tomar decisiones.

El acercamiento fue encabezado por el subsecretario para Asuntos de Economía, Energía y Negocios, Caleb Orr, quien sostuvo conversaciones con el grupo empresarial interesado. Según lo expuesto, las compañías evalúan proyectos que puedan generar beneficios tanto para Estados Unidos como para El Salvador.

El pronunciamiento también destaca el vínculo económico entre ambos países. Desde la visión estadounidense, El Salvador mantiene un papel relevante en el hemisferio occidental, en un contexto donde la cooperación económica y la participación del sector privado forman parte de la agenda bilateral.

En paralelo, cifras oficiales reflejan el comportamiento de la inversión extranjera en el país. El Banco Central de Reserva reportó que El Salvador cerró 2025 con $474.8 millones en Inversión Extranjera Directa.

Además, la rentabilidad de las empresas extranjeras que operan en territorio salvadoreño registró un crecimiento del 13.2 %, según los mismos datos.

Estados Unidos continúa como uno de los principales países de origen de inversión y también como uno de los mayores emisores de turistas hacia El Salvador.

Las autoridades indicaron que el interés empresarial aún se encuentra en fase exploratoria. En esta etapa, las compañías analizan el entorno económico y las condiciones del país antes de concretar posibles inversiones.

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