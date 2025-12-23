El Salvador alcanza 5 millones de pasajeros: Gobierno amplía operaciones en el aeropuerto

Día a Día News

ElSalvador–El Gobierno de El Salvador ha fortalecido las operaciones en el Aeropuerto Internacional “San Óscar Arnulfo Romero y Galdámez” ante el incremento del flujo de pasajeros durante las festividades de Navidad y Año Nuevo.

Las autoridades destacan que el retorno masivo de salvadoreños y la llegada de turistas extranjeros reflejan la confianza generada por las condiciones de seguridad y la modernización de los servicios aeroportuarios, factores que han convertido al país en un destino atractivo para celebrar las fiestas de fin de año.

El presidente de la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA), Federico Anliker, supervisó personalmente las operaciones en la terminal aérea para constatar el funcionamiento del principal punto de entrada y salida del país durante esta temporada alta.

Anliker señaló que la nueva terminal de prechequeo, inaugurada a inicios de 2025, cuenta con 122 puntos de atención, lo que ha permitido mantener la fluidez y evitar aglomeraciones incluso en los días de mayor tráfico.

El funcionario detalló que más de 1,800 colaboradores de instituciones como CEPA, la Dirección General de Aduanas, Migración y Extranjería, la Policía Nacional Civil y el Ministerio de Salud están desplegados en el aeropuerto para garantizar procesos ágiles y seguros a los viajeros.

Actualmente, la terminal moviliza cerca de 17,500 pasajeros diarios entre llegadas, salidas y conexiones. “Los procesos están siendo rápidos y eficientes para brindar un servicio de calidad tanto a los connacionales como a los visitantes internacionales”, afirmó Anliker.

El titular de CEPA también informó que durante 2025 se alcanzó el registro del pasajero número cinco millones, un hito que coincide con los avances en la construcción de una nueva terminal y la ampliación de los espacios de estacionamiento, obras destinadas a responder a la creciente demanda del transporte aéreo en el país.

Compartir esta nota