Alza del pasaje provoca cierres en los accesos a Santa Elena Barillas

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Guatemala–Los accesos a la aldea Santa Elena Barillas, en el municipio de Villa Canales, Guatemala, permanecieron bloqueados este lunes 1 de junio debido a una protesta de habitantes que rechazan el incremento en las tarifas del transporte colectivo.

Según reportes de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Villa Canales y de la Dirección General de Protección y Seguridad Vial (Provial), los manifestantes cerraron por completo la circulación vehicular en ambos sentidos de tres rutas que conectan con la comunidad, generando serias complicaciones para la movilidad en el sector.

Los bloqueos se mantienen en el kilómetro 38.5 de la ruta departamental GUA-01, que comunica Amatitlán con Santa Elena Barillas; en el kilómetro 38 de la GUA-09, entre Jocotillo y Santa Elena Barillas; y en el kilómetro 37 de la GUA-10, que conecta la Ciudad de Guatemala con esa localidad.

De acuerdo con las autoridades, los cierres comenzaron desde las primeras horas de la mañana. Los manifestantes también quemaron neumáticos en algunos puntos y aseguraron que mantendrán las medidas de presión hasta obtener una respuesta de las autoridades y de los transportistas sobre el alza del pasaje.

Los habitantes señalan que el incremento en las tarifas ha afectado a los usuarios del transporte público y sostienen que no se han alcanzado acuerdos que permitan resolver la situación. Por su parte, transportistas han argumentado en distintas ocasiones que el aumento en los costos de operación, incluyendo combustibles, repuestos y lubricantes, ha impactado la prestación del servicio.

La portavoz de la PMT de Villa Canales, Irma Orantes, indicó a medios locales que los inconformes permanecen a la espera de establecer un diálogo con las autoridades correspondientes. Hasta el momento, no se ha informado sobre reuniones concretas entre las partes para buscar una solución al conflicto.

Ante la situación, las autoridades de tránsito recomendaron utilizar rutas alternas, entre ellas la carretera hacia la aldea El Tablón y la aldea Colmenas, mientras continúan las restricciones en los principales accesos a Santa Elena Barillas.

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