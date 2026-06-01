Bukele cumple siete años en el Ejecutivo con seguridad y economía como ejes de su gestión

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ElSalvador–El presidente Nayib Bukele cumple este 1 de junio siete años al frente del Ejecutivo, en un período marcado por cambios en materia de seguridad, proyectos de infraestructura, modernización estatal y una creciente apuesta por la reactivación económica. Al mismo tiempo, diversos sectores señalan retos pendientes relacionados con las finanzas públicas, la pobreza y la institucionalidad democrática.

El actual mandatario inició su administración en 2019 y fue reelecto para un segundo mandato. Tras reformas al sistema electoral, el período presidencial en curso finalizará en 2027, cuando se celebren elecciones generales para elegir al presidente y vicepresidente bajo el nuevo esquema de seis años de mandato.

Analistas consultados por distintos sectores coinciden en que la reducción de la violencia y el combate a las pandillas se mantienen como uno de los principales puntos de respaldo ciudadano hacia la administración. Según especialistas, la mejora en las condiciones de seguridad ha influido en el crecimiento del turismo, la inversión y el desarrollo de proyectos de infraestructura en diferentes zonas del país.

Durante los últimos años, el Gobierno ha impulsado obras de conectividad vial, recuperación de espacios públicos, modernización de mercados, digitalización de servicios estatales y proyectos vinculados al sector salud.

Entre las iniciativas destacadas figuran el Periférico Gerardo Barrios en San Miguel, la modernización de mercados nacionales, la inauguración de nuevos puentes en la zona oriental y la expansión de programas tecnológicos en el sistema de salud pública.

En materia económica, algunos analistas destacan que el país ha registrado un crecimiento superior al promedio observado en décadas anteriores y una reducción de los índices de pobreza respecto a registros históricos. Sin embargo, advierten que persisten desafíos relacionados con la sostenibilidad fiscal, el sistema de pensiones, la generación de empleo y el fortalecimiento de la inversión productiva.

Asimismo, organizaciones y sectores críticos del Gobierno mantienen cuestionamientos sobre aspectos vinculados a la transparencia, la concentración de poder y la situación de las instituciones democráticas, temas que continúan formando parte del debate político nacional.

Entre los proyectos impulsados recientemente por la administración se encuentran la fase II de DoctorSV, enfocada en pacientes con enfermedades crónicas mediante el uso de nuevas tecnologías, y la puesta en funcionamiento del aeródromo El Zapote, en Ahuachapán, destinado a fortalecer operaciones de aviación general, emergencias médicas y turismo aéreo.

A siete años del inicio de su gestión, el Gobierno enfrenta el reto de consolidar los avances reportados en seguridad y crecimiento económico, mientras busca responder a los desafíos sociales, fiscales e institucionales que distintos sectores consideran prioritarios para los próximos años.

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