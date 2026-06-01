Bukele y nueva dirigencia de ANEP abordan inversión, empleo y formación de talento

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ElSalvador–La Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP) informó que su nueva dirigencia sostuvo un encuentro con el presidente Nayib Bukele, en el que abordaron temas relacionados con el desarrollo económico, la inversión y los principales retos que enfrenta el sector empresarial salvadoreño.

Según un comunicado de la gremial, en la reunión participaron el presidente de ANEP, José Luis Saca; el vicepresidente, Mario Salaverría; y el tesorero, Jorge Arriaza, quienes forman parte del comité ejecutivo para el período 2026-2028.

Durante el encuentro, los representantes empresariales destacaron avances impulsados por el Gobierno en áreas como seguridad, proyección internacional, clima de inversión y posicionamiento de la imagen de El Salvador.

La gremial también expuso las prioridades del sector privado, incluyendo las necesidades de la pequeña, mediana y gran empresa. Entre los puntos señalados figura la importancia de fortalecer la formación de talento humano en áreas como transformación digital, inteligencia artificial, tecnología e idioma inglés, con el objetivo de responder a las demandas de una economía basada en el conocimiento y la atracción de inversiones.

De acuerdo con el comunicado, Bukele expresó disposición de acompañar iniciativas orientadas al crecimiento económico y al fortalecimiento de las capacidades productivas del país.

El presidente de ANEP, José Luis Saca, afirmó que es importante mantener espacios de diálogo entre el sector público y privado para impulsar el desarrollo nacional.

La organización empresarial también reiteró su compromiso de continuar invirtiendo y ampliando operaciones en el país para contribuir a la generación de empleo y al crecimiento económico.

El comunicado fue difundido este 1 de junio. Sin embargo, la gremial no precisó la fecha en que se realizó la reunión ni los acuerdos alcanzados durante el encuentro.

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