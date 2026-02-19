Sáb. Feb 21st, 2026

El Salvador

ANDA concluye instalación de tuberías que conectan la Planta Potabilizadora de Ilopango

Feb 19, 2026 #ANDA, #Ilopango, #Planta potabilizadora, #trabajos, #tuberías

Día a Día News

ElSalvador–La Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) finalizó la instalación de más de 1,600 metros de tubería en la zona de acceso hacia Ilopango, obra que forma parte del sistema de distribución de la nueva Planta Potabilizadora de Ilopango.

El proyecto completa un total de seis kilómetros de líneas de conducción de hierro fundido, destinadas a transportar agua potable hacia los sistemas de rebombeo que abastecerán a más de 250,000 habitantes.

La infraestructura permitirá trasladar el agua tratada desde la planta hasta los hogares de los municipios de Ilopango, Soyapango, San Martín, Santo Tomás, San Marcos, Santiago Texacuangos y San Francisco Chinameca.

La obra se ejecuta bajo la dirección del Gobierno del presidente Nayib Bukele y con el apoyo de la República Popular China, como parte de una estrategia nacional para garantizar el acceso continuo y seguro al agua potable en el Área Metropolitana de San Salvador.

Además, ANDA informó que las labores de asfaltado en la vía intervenida han concluido, restableciendo la normal circulación vehicular en la zona.

