UES retoma consultas veterinarias a bajo costo para especies menores

ElSalvador–La Facultad de Ciencias Agronómicas de la Universidad de El Salvador (UES) reabrió esta semana la clínica veterinaria de especies menores en el campus central, ofreciendo atención médica a precios accesibles para la comunidad universitaria y el público en general.

La institución informó que la consulta médica tiene un costo de $1, mientras que los servicios adicionales se cobrarán según los aranceles establecidos. Entre ellos destacan la vacuna múltiple canina, valorada en $10, la vacuna antirrábica a $7.75 y la desparasitación sin costo.

El horario de atención es de lunes a jueves, de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con receso al mediodía. Las consultas se brindan por orden de llegada. La clínica es atendida por el Departamento de Medicina Veterinaria y busca facilitar el acceso a servicios médicos básicos para mascotas, al tiempo que fortalece la formación práctica de los estudiantes del área.

Se solicita a los dueños llevar a los perros con collar y correa, y a los gatos dentro de un kennel, jaula o maletín seguro. Además, deben portar una bolsa plástica para recoger los desechos de sus animales.

La universidad recordó que, por el momento, la vacuna triple felina no está disponible.

