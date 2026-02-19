Jue. Feb 19th, 2026

El Salvador

UES retoma consultas veterinarias a bajo costo para especies menores

Feb 19, 2026 #Atención, #El Salvador, #Especies menores, #UES, #Veterinaria

ElSalvador–La Facultad de Ciencias Agronómicas de la Universidad de El Salvador (UES) reabrió esta semana la clínica veterinaria de especies menores en el campus central, ofreciendo atención médica a precios accesibles para la comunidad universitaria y el público en general.

La institución informó que la consulta médica tiene un costo de $1, mientras que los servicios adicionales se cobrarán según los aranceles establecidos. Entre ellos destacan la vacuna múltiple canina, valorada en $10, la vacuna antirrábica a $7.75 y la desparasitación sin costo.

El horario de atención es de lunes a jueves, de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con receso al mediodía. Las consultas se brindan por orden de llegada. La clínica es atendida por el Departamento de Medicina Veterinaria y busca facilitar el acceso a servicios médicos básicos para mascotas, al tiempo que fortalece la formación práctica de los estudiantes del área.

Se solicita a los dueños llevar a los perros con collar y correa, y a los gatos dentro de un kennel, jaula o maletín seguro. Además, deben portar una bolsa plástica para recoger los desechos de sus animales.

La universidad recordó que, por el momento, la vacuna triple felina no está disponible.

