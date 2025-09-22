ANDA inicia llenado de tanques y avanza en restablecimiento de agua en el AMSS

Día a Día News

ElSalvador–La Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA), informó que el domingo concluyó el llenado de los tanques de San Ramón, en Mejicanos, tras finalizar con éxito las pruebas hidráulicas realizadas en el sistema Zona Norte. El proceso inició a las 4:00 de la madrugada y finalizó en horas de la tarde.

El presidente de la autónoma, Dagoberto Arévalo, explicó que tras llenar los tanques de San Ramón se inició el bombeo hacia los depósitos de la colonia Escalón, y posteriormente se dirigirá el suministro a los tanques de Santa Tecla. Señaló que el agua recorrerá al menos 42 kilómetros desde los pozos de Opico y Quezaltepeque hasta llegar a ese municipio.

Arévalo advirtió que la normalización del servicio será paulatina, ya que toda la red se encuentra vacía, lo que hará que en las zonas más altas el suministro llegue con mayor lentitud. Ante esta situación, indicó que se mantendrá el plan de contingencia con el uso de pipas para abastecer a las familias que aún no reciben agua.

Según el funcionario, se han movilizado alrededor de 200 camiones cisterna, algunos provenientes de Guatemala, para atender las necesidades de la población.

El titular de ANDA añadió que, en caso de que el agua llegue con sedimentos, los usuarios deben mantener abiertos los grifos hasta que el flujo se estabilice, ya que la presencia de residuos se debe a la inactividad de las tuberías en los últimos días. También informó que se habilitaron hidrantes en distintos puntos para facilitar la purga de la red.

La crisis en el suministro comenzó el martes, cuando una tubería de 48 pulgadas del sistema Zona Norte volvió a colapsar tras una reparación, lo que obligó a realizar un cambio completo de la infraestructura. Los trabajos concluyeron la noche del sábado y fueron seguidos por las pruebas hidráulicas realizadas en la estación San Ramón, en Mejicanos.

Mientras avanza el restablecimiento del servicio, el plan de abastecimiento continúa activo con la distribución de agua potable y embotellada en comunidades, barrios, colonias y residenciales del Área Metropolitana de San Salvador.

Entre las zonas atendidas este domingo se encuentran la residencial Monte Fresco y Jardines de La Sabana, en Santa Tecla, así como la colonia Metrópolis, en Mejicanos, y la residencial Santa Mónica, también en Santa Tecla.

Compartir esta nota