Presidente de ANDA afirma que recibió «una institución en plena crisis» por colapso de tubería

ElSalvador–El presidente de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA), Dagoberto Arévalo, informó la noche del viernes que recibió la institución en “plena crisis” por la interrupción en el suministro de agua, debido al colapso de la tubería principal del Sistema Zona Norte. Arévalo asumió el cargo el 18 de agosto, tras el nombramiento del presidente Nayib Bukele.

Desde su designación, el funcionario aseguró que la institución trabaja de manera continua, las 24 horas del día, para atender la emergencia que afecta a miles de hogares en el Área Metropolitana de San Salvador y en zonas de La Libertad. “Han sido horas cruciales e intensas, porque sabemos lo indispensable que es para cada familia salvadoreña contar con agua en sus hogares”, afirmó.

En cuanto a los avances de la reparación, Arévalo detalló que la noche del viernes se encontraban en la cuarta etapa de cinco del proceso de recuperación de la tubería de 48 pulgadas.

Esta fase incluye la construcción de un soporte que estabilizará la tubería y garantizará su funcionamiento. El presidente de ANDA destacó que esta etapa requiere precisión milimétrica para asegurar que no haya fugas al momento de bombear agua.

Una vez finalizada esta fase, la institución pasará a la quinta etapa, que consiste en realizar pruebas hidráulicas para verificar que la tubería quede herméticamente sellada y lista para restablecer el servicio. Arévalo reiteró el compromiso de la ANDA de mantener informada a la población sobre cada avance y aseguró que continuarán trabajando hasta que el suministro vuelva a la normalidad.

Mientras se completan los trabajos, la Presidencia informó que durante la noche del viernes y la madrugada del sábado ingresó a El Salvador una flota de camiones cisterna provenientes de Guatemala. Estos vehículos apoyarán en la distribución de agua a las comunidades afectadas por la interrupción del servicio.

