DOM entrega nueva calle de 3.2 km conecta cantón El Colorado con Comacarán

ElSalvador–Más de 3,000 habitantes del cantón El Colorado y del casco urbano de Comacarán, en San Miguel Centro, fueron beneficiados con la entrega de una nueva calle de 3.2 kilómetros de longitud, construida por la Dirección de Obras Municipales (DOM).

La obra incluyó la pavimentación de una vía que anteriormente era de tierra, con hoyos y lodazales que dificultaban el tránsito durante el invierno. Ahora, la calle cuenta con base de suelo cemento, una capa asfáltica de 7 centímetros de espesor y obras complementarias que mejoran la conectividad rural y urbana en la zona oriental del país.

Entre los trabajos realizados se encuentra la restauración del puente de 30 metros de longitud sobre el río Taisihuat, de doble sentido, 6 metros de ancho y 6 metros de altura. También se construyeron dos obras de paso con tubería transversal de 60 pulgadas de diámetro para el desagüe de aguas lluvias y se reubicó tubería de agua potable.

El proyecto incluyó barandales, aceras peatonales, canaletas para escorrentía, gradas disipadoras de drenaje y barreras metálicas tipo flex beam a ambos lados de la vía. Además, la calle fue señalizada horizontal y verticalmente con pintura termoplástica y vialetas reflectivas para reforzar la seguridad vial.

Para garantizar accesibilidad, se habilitaron conexiones hacia caseríos y viviendas a lo largo del recorrido. La obra también mejoró los accesos hacia comunidades como Las Conchas, Las Presas, El Rosario y El Hormiguero, además de convertirse en una vía alterna que conecta con la ruta Militar en el kilómetro 18.

Cantón El Colorado, caracterizado por su actividad ganadera, agrícola y comercial, ahora dispone de mejores condiciones para el transporte de productos y el desarrollo del turismo local. El proyecto generó más de 45 empleos, de los cuales más del 50% fueron de contratación local.

Esta construcción se suma al Plan Nacional de Bacheo que rehabilitó más de 1.2 kilómetros de calles en el casco urbano de Comacarán y sus alrededores.

En San Miguel, la DOM desarrolla más de 50 proyectos, entre los que destacan la entrega de un centro escolar en cantón El Niño, un parque recreativo en Ciudad Barrios y obras viales en distintos distritos como Chinameca, Carolina, Moncagua, San Luis de La Reina y San Antonio del Mosco.

