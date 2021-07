Andrea Flores lanza un libro donde te mostrará como actuar y a quien buscar en caso de recibir algún tipo de abuso

La mexicana Andrea Flores lanzo recientemente su libro No Apoyo La Violencia: Busco La Justicia, en donde nos entrega una maravillosa guía para encontrar y predicar y trato justo en nuestro caminar por la vida.

Mediante la obra publicada por Page Publishing se podrá conocer mucha información útil sobre cómo encontrar ayuda en situaciones de la vida real.

En este libro encontrarás herramientas para vencer cualquier abuso, así como también secretos y orientaciones para empoderarte y creer en ti; despertarás y concientizarás en que nadie tiene derecho a invadir y abusar en tu vida. También sabrás que no hay miedos ni circunstancias para caer en una trampa del abusador y mirarás la diferencia de defender tus derechos y estar preparada o de orientarte con las personas adecuadas y te darás cuenta lo que eres, mereces y vales.

Cabe destacar que Flores vivió toda su niñez en México hasta que en 1995 que cruza a los Estados Unidos junto a su madre para reunirse con sus hermanas y su papá para que juntos tuvieran una mejor calidad de vida.

Hoy en día sigue viviendo ahí luchando día a día por sus sueños que, aunque ya ha cumplido algunos, ella dice que no tiene límite para seguir luchando por el siguiente. Para Andrea no hay limitaciones y dice que el límite es el cielo y como todavía no llega ahí, continuará explorando y poniendo nuevas metas.

Seguirá fuerte, firme con la frente en alto pase lo que pase y que si agachara la cabeza es porque ya no respira. Que aprovechará cada oportunidad que Dios y la vida le presenten, ha dicho.

Si deseas leer este escrito puedes hacerlo a través de la compra en cualquier tienda de libros, o en las tiendas en línea de Apple iTunes, Amazon, Google Play o Barnes and Noble.

Compartir