Ángel García estrena su nuevo éxito musical: “Dinero Maldito”

El artista colombiano Ángel García , conocido por su estilo popular bohemio, presenta su más reciente sencillo titulado » DINERO MALDITO «, una canción profunda y conmovedora que fusiona lo clásico del vals ranchero con la emotividad de las historias cotidianas de la vida.

Grabado en Pareja Estudio en Pereira y con un videoclip producido por Tyron Films en Medellín , » Dinero Maldito » ya resuena con fuerza en las principales emisoras del Eje Cafetero y otras regiones de Colombia . Este tema, que no pertenece a ningún álbum, marca el inicio del ciclo musical 2025 de Ángel García, posicionándose como una de las canciones más importantes del año en su género.

«Esta canción habla de lo que muchos viven día a día: sueños que se enfrentan con la desilusión. Quiero llegar a muchos corazones en diferentes países, porque este género es muy global, y esta historia es universal», comenta Ángel García .

» Dinero Maldito » combina la nostalgia de la cantina con la elegancia del vals, creando un estilo auténtico que conecta con el alma popular. El artista se ha ganado el cariño del público no solo por su talento, sino también por su historia: «Una vez participó en un concurso nacional de canto de covers… pero decidió cantar mis canciones inéditas. Si me iban a sacar, quería que fuera con lo mío. Al final, gané el concurso con temas que nadie conocía, y eso me marcó para siempre».

El lanzamiento cuenta con el compositor Omar López , y se espera que esta propuesta artística siga conquistando audiencias en Colombia y más allá.

