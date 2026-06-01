Charlie Cruz presenta una nueva producción discográfica “Invicto”

El reconocido artista puertorriqueño Charlie Cruz presenta oficialmente INVICTO, su nueva producción discográfica bajo el sello GoGo Music. Producido por el múltiple ganador del Grammy Carlos Almarza, junto a Héctor Marcano y Melissa Castejón. Más que un lanzamiento musical, el álbum representa una declaración de resiliencia, madurez y reafirmación artística para una de las voces más sólidas y respetadas de la salsa contemporánea.

Compuesto por diez canciones, INVICTO se convierte en el proyecto más relevante de la carrera de Charlie Cruz, al integrar experiencia, autenticidad y una visión renovada de la salsa romántica contemporánea. La producción explora emociones como el amor, la vulnerabilidad, la perseverancia y la superación, y conecta profundamente con el público que ha acompañado al artista a lo largo de su trayectoria.

Como antesala al álbum, Charlie Cruz lanzó los sencillos “Ella No Tiene La Culpa”, “Me Quiere a Mí” e “Invicto”, temas que lograron una fuerte conexión con la audiencia y consolidaron un importante desempeño digital y radial, acumulando más de 10 millones de visualizaciones en YouTube, presencia internacional, más de 12 semanas en Spotify Salsa Nation, un histórico Top #5, posicionamiento dentro del Top 20 de Billboard y más de 10,000 spins en estaciones de radio.

El focus track del proyecto es “Mi Reina”, una poderosa salsa romántica que se posiciona como uno de los pilares emocionales del álbum. La canción desarrolla una narrativa sobre el amor, el destino y el compromiso absoluto, reafirmando la capacidad interpretativa de Charlie Cruz para transmitir sensibilidad, fuerza y autenticidad.

El videoclip oficial de “Mi Reina” cuenta con la participación especial de Pepe Gámez, reconocido actor mexicano, y Madison Anderson, ex reina de belleza y ganadora de La Casa de los Famosos, quienes protagonizan una historia cargada de emoción y complicidad, elevando visualmente el concepto romántico del tema.

“Trabajar con este equipo de profesionales, desde la producción musical hasta todos los involucrados dentro del equipo de GoGo Music, ha representado un verdadero renacer en mi carrera. Siento que este álbum es el más importante de mi carrera; marca un antes y un después para mí”. Expresó el artista.

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