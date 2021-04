Anthony Hopkins celebra su Oscar bailando con Salma Hayek en su casa de Gales

By: Infobae

Anthony Hopkins no estuvo presente en la gala de entrega de los Oscar cuando se anunció que había ganado el premio al mejor actor por su trabajo en “The Father”. Ni siquiera estaba despierto, tal y como explicó su agente: “Tony estaba en Gales, donde creció, y a las cuatro de la mañana estaba durmiendo cuando le desperté para darle la noticia”, reveló. Pero la estrella de Hollywood está feliz por este nuevo logro y lo festejó danzando.

El actor de 83 años está muy contento y lo ha demostrado con un divertido baile de la victoria junto a Salma Hayek, quien ha aprovechado para felicitarlo por este segundo Oscar.

¡Así es cómo Salma Hayek festeja a Anthony Hopkins por su segundo Óscar! 📺🏆🎉🕺🏻💃🏻 #VLA pic.twitter.com/Y7zqViyc4r — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) April 27, 2021

El dos veces ganador del Oscar se convirtió en el actor más longevo en triunfar en la categoría a mejor actor. En un video publicado en Instagram, agradeció a la Academia de Hollywood y recordó a Chadwick Boseman, el fallecido intérprete con quien competía en la nominación.

“Aquí estoy en mi tierra natal, en Gales. A los 83 años no esperaba recibir este premio y estoy muy agradecido. Quiero rendir homenaje a Chadwick Boseman, a quien perdimos demasiado pronto”, expresó el actor. “De nuevo, muchas gracias a todos. Realmente no esperaba esto, así que me siento muy privilegiado y honrado”.

El intérprete ganó su primer Oscar como mejor actor por su interpretación icónica en el thriller psicológico de 1992, “El silencio de los inocentes”, junto a la también ganadora del Oscar, Jodie Foster.

Esta fue la sexta nominación al Oscar de Hopkins.

La transmisión de la 93ª edición de los premios Oscar registró en los Estados Unidos el rating más bajo de su historia. Por primera vez, la noche más importante del cine obtuvo una audiencia menor a 10 millones de personas, una caída del 58% en comparación con las 23,6 millones que sintonizaron la gala el año pasado.

La gala de este año recibió todo tipo de críticas en las redes. En parte porque los organizadores no pusieron límite de tiempo a los discursos y se volvió muy agobiante. Además, cambiaron el orden de entrega de las categorías más importantes de la noche. En lugar de que la Mejor Película sea la última como es tradición, fue antes que Mejor Actriz y Mejor Actor.

La ceremonia cerró abruptamente este domingo, para decepción de muchos espectadores, luego de conocerse la victoria de Hopkins. Imposibilitado de viajar a causa de la pandemia, el actor estaba durmiendo en casa cuando el galardón fue anunciado, ya que los productores de la gala negaron su pedido de dar un discurso vía Zoom.

Kyle Buchanan, columnista de The New York Times, dijo en Twitter que podía confirmar que el actor ofreció hacer videollamada para hablar en la ceremonia, y fue rechazado. De acuerdo con el sitio de noticias IndieWire, los representantes de Hopkins hablaron con los productores para permitir que la estrella se conectara vía Zoom, pero estos no quisieron hacer una excepción.

A más de eso, existió el rumor de que la actriz Olivia Colman estaba lista para aceptar por Hopkins. Buchanan negó que esto fuera cierto. “Tradicionalmente, el Oscar no te permite delegar a un colega para aceptar un premio en tu nombre. Los presentadores lo reciben. Una excepción se habría hecho para Chadwick Boseman, en el caso de su victoria póstuma, pero eso no sucedió”.