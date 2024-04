Anuncia los ganadores de Retool Your School 2024

The Home Depot concedió a 42 facultades y universidades históricamente negras (HBCU) casi USD 3 millones en subvenciones para la mejora del campus en la celebración anual de los premios Retool Your School. La Universidad Estatal de Albany, la Universidad Estatal de Carolina del Sur y la Paine College obtuvieron el primer puesto en sus respectivos grupos, y cada una de ellas recibió una subvención de USD 150,000. Desde su creación en 2009, el programa Retool Your School de The Home Depot ha invertido más de USD 12 millones en ayuda financiera, y ha proporcionado a las HBCU subvenciones en función de las necesidades para renovar los campus.

«The Home Depot se enorgullece de su legado de apoyo a las facultades y universidades históricamente negras. Hemos llegado a más de 82 universidades en los últimos 15 años, y hemos mantenido relaciones que se prolongan varios años con las mismas escuelas», afirmó Molly Battin, vicepresidenta sénior y directora de marketing de The Home Depot. «Nuestras subvenciones Retool Your School desempeñan un papel crucial a la hora de garantizar que las universidades de prestigio puedan seguir apoyando a los estudiantes y a sus comunidades mediante mejoras críticas de los campus y salones de innovación que fomenten la creatividad y la colaboración». Estas subvenciones van más allá de la simple mejora de los espacios físicos: fomentan resultados positivos para los estudiantes y las comunidades de todo EE. UU.».

La celebración de los premios Retool Your School se llevó a cabo el jueves 11 de abril en el estadio Mercedes-Benz de Atlanta. Presentado por el actor, autor y exalumno de las HBCU, Rashan Ali, con comentarios del alcalde de Atlanta, Andre Dickens, el presidente y director general de The Home Depot, Ted Decker, y la directora de marketing, Molly Battin, el evento destacó el legado de 15 años del programa Retool Your School y premió a los homenajeados históricos que apoyaron el programa de manera ejemplar.

Sesenta y siete escuelas solicitaron subvenciones, y las HBCU participantes se dividieron en tres grupos en función de la población estudiantil. Los estudiantes, el personal y los simpatizantes emitieron más de 7 millones de votos en línea, que finalmente decidieron cuáles eran las 10 mejores escuelas por grupo que recibirían subvenciones de entre USD 40,000 y USD 150,000 para realizar mejoras en el campus. Además, 12 escuelas recibieron fondos del Salón de la Innovación para mejorar los espacios existentes en los campus donde los estudiantes pueden reunirse, imaginar y colaborar.

Felicitaciones a todas las instituciones ganadoras del programa Retool Your School 2024.

Subvención para la mejora del campus, grupo 1

Universidad Estatal de Albany (1er puesto: premio de USD 150,000) Universidad de Agricultura y Mecánica de Alabama (2do puesto: premio de USD 100,000) Universidad Estatal de Jackson (3er puesto: premio de USD 80,000) Universidad Estatal de Grambling (4to puesto: premio de USD 60,000) Southern University y A&M College (5to puesto: premio de USD 50,000) Universidad de Agricultura y Mecánica de Prairie View (6to puesto: premio de USD 50,000) Universidad Estatal de Bowie (7mo puesto: premio de USD 40,000) Universidad Estatal de Winston-Salem (8vo puesto: premio de USD 40,000) Universidad Central de Carolina del Norte (9no puesto: premio de USD 40,000) Universidad de Howard (10mo puesto: premio de USD 40,000)

Subvención para la mejora del campus, grupo 2

Universidad Estatal de Carolina del Sur (1er puesto: premio de USD 150,000) Benedict College (2do puesto: premio de USD 100,000) Universidad Estatal de Alcorn (3er puesto: premio de USD 80,000) Universidad de Tuskegee (4to puesto: premio de USD 60,000) Universidad Estatal de Savannah (5to puesto: premio de USD 60,000) Universidad Estatal de Mississippi Valley (6to puesto: premio de USD 50,000) Universidad Estatal de Alabama (7mo puesto: premio de USD 50,000) Coahoma Community College (8vo puesto: premio de USD 40,000) Universidad Estatal de Fort Valley (9no puesto: premio de USD 40,000) Universidad Estatal de Kentucky (10mo puesto: premio de USD 40,000)

Subvención para la Mejora del Campus, grupo 3

Paine College (1er puesto: premio de USD 150,000) Morris Brown College (2do puesto: premio de USD 100,000) Texas College (3er puesto: premio de USD 80,000) Universidad de Fisk 4to puesto: premio de USD 60,000) Universidad San Agustín (5to puesto: premio de USD 60,000) Universidad Johnson C. Smith (6to puesto: premio de USD 50,000) Southwestern Christian College (7mo puesto: premio de USD 50,000) Stillman College (8vo puesto: premio de USD 40,000) Philander Smith College (9no puesto: premio de USD 40,000) Lane College (10mo puesto: premio de USD 40,000)

Subvención del Salón de la Innovación

Jarvis Christian College

Universidad Lincoln de Pensilvania

Livingstone College

Universidad Estatal de Jackson

Universidad Estatal Agrícola y Técnica de Carolina del Norte

Simmons College de Kentucky

Universidad del Distrito de Columbia

Universidad Estatal de Virginia

Wiley College

Universidad Xavier

Universidad Estatal de Coppin

Universidad de Maryland Eastern Shore

