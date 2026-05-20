TSE inicia planificación de centros de votación para salvadoreños en el exterior

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ElSalvador–El Tribunal Supremo Electoral (TSE) abrió este 20 de mayo el período para definir los centros de votación que serán habilitados en el extranjero de cara a las elecciones generales de 2027.

Según el calendario electoral, el proceso incluye la determinación de los recintos que funcionarán como centros de votación, la conformación de las Juntas Receptoras de Votos en el Exterior y la cantidad de dispositivos que serán utilizados en cada sede.

La etapa se mantendrá vigente hasta el 4 de noviembre de 2026 y busca garantizar las condiciones logísticas para que los salvadoreños residentes fuera del país puedan ejercer el sufragio el próximo 28 de febrero de 2027.

De acuerdo con información oficial, personal del organismo electoral ya realizó verificaciones preliminares en distintos establecimientos que podrían ser utilizados como centros de votación en varias ciudades de Estados Unidos.

El TSE también mantiene activa una campaña informativa sobre la Ley Especial para el Ejercicio del Sufragio en el Extranjero, con la que busca incentivar la participación de la diáspora salvadoreña en los próximos comicios.

Como parte de este proceso, representantes del ente colegiado han desarrollado reuniones con comunidades salvadoreñas en diferentes ciudades estadounidenses para explicar los avances y mecanismos de votación de cara a las elecciones.

Además, continúa habilitado el período para la actualización de la dirección domiciliaria en el DUI para salvadoreños en el exterior, trámite que estará disponible hasta el 29 de noviembre de 2026.

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