Arévalo advierte sobre riesgo de corrupción en elección de autoridades que decidirán el futuro del país

Día a Día News

Guatemala–El presidente Bernardo Arévalo lanzó un llamado urgente a la ciudadanía guatemalteca para mantenerse vigilante y activa en los procesos de elección de autoridades que comienzan este 5 de enero en cuatro instituciones fundamentales: el Tribunal Supremo Electoral (TSE), la Corte de Constitucionalidad (CC), el Ministerio Público (MP) y la Contraloría General de Cuentas (CGC).

En un mensaje transmitido la noche del domingo, el mandatario advirtió que “quienes durante décadas han abusado del poder y se han enriquecido con la corrupción amenazan con seguir capturando nuestras instituciones”, poniendo en riesgo la estabilidad democrática del país. Sin embargo, también resaltó que 2026 representa “una oportunidad única para que las personas honestas frenen esta amenaza”.

El proceso inicia con la elección de los representantes del Colegio de Abogados y Notarios para designar magistrados al TSE, paso crucial que, según Arévalo, influirá directamente en la legitimidad y transparencia de futuras elecciones nacionales. Posteriormente, se elegirá a las autoridades de la Corte de Constitucionalidad, la máxima instancia judicial, del Ministerio Público, responsable de la persecución penal —“actualmente capturado al servicio de la corrupción”, según el presidente—, y de la Contraloría General de Cuentas, garante del manejo transparente de los recursos públicos.

El presidente recordó que durante años estas elecciones se llevaron a cabo “en las sombras, de espaldas al pueblo”, lo que permitió que la corrupción y la impunidad se profundizaran. Por ello, insistió en la importancia de que la población se informe, participe y exija procesos “limpios, legítimos, libres y justos”.

Además, hizo un llamado a profesionales honestos y capaces para que se postulen a cargos en estas instituciones y eviten que “operadores de intereses oscuros” sigan afianzando privilegios y estructuras de impunidad. “Eso debe acabar ya”, sentenció.

Arévalo reafirmó su compromiso de designar, en las instancias que le corresponda, a personas íntegras y responsables, con el objetivo de preservar y fortalecer la democracia que el pueblo ha construido con tanto esfuerzo.

“El futuro de Guatemala es responsabilidad de todas y todos. Si hoy no asumimos esta tarea, otros decidirán por nosotros”, concluyó, invitando a construir un Estado que verdaderamente sirva al bienestar y dignidad de su gente.

Este mensaje presidencial se enmarca en un año electoral clave, en el que la independencia y transparencia de las instituciones serán puestas a prueba, mientras la sociedad civil y organismos internacionales mantienen su alerta frente a la captura y debilitamiento institucional.

