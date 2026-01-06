Mar. Ene 6th, 2026

Guatemala

Operativo Centinela refuerza control en prisión Renovación I y combate influencia de pandillas en Escuintla

Ene 6, 2026 #Escuintla, #Guatemala, #Operación Centinela, #Operativo, #Pandillas, #Prisión, #Renovación I

Día a Día News

Guatemala-–Un operativo de alto impacto denominado Centinela se desarrolla este martes en la cárcel de máxima seguridad Renovación I, ubicada en Escuintla, con el objetivo de fortalecer el control institucional y frenar la actividad criminal desde el interior y sus alrededores.

La acción está coordinada por el grupo élite del Sistema Penitenciario, con apoyo de las comisarías 31 y 35 de la Policía Nacional Civil (PNC) y respaldo del Ejército de Guatemala. Además, helicópteros de la Unidad Aérea de Gobernación (Unagob) realizan patrullajes para respaldar las operaciones en tierra.

Renovación I alberga a reclusos de alta peligrosidad, incluidos líderes de las pandillas Mara Salvatrucha (MS-13) y Barrio 18, convirtiéndola en un foco crítico para la seguridad nacional. Por eso, el operativo Centinela incluye una requisa exhaustiva para identificar y retirar objetos ilícitos dentro de las celdas.

Las autoridades han registrado biométricamente a más del 50% de la población penitenciaria, un avance que contribuye a mejorar la identificación y el control de los internos.

El alcance del operativo no se limita al penal: la PNC mantiene presencia con unidades especializadas en distintos municipios de Escuintla para prevenir delitos contra el patrimonio y hechos violentos, bajo la supervisión directa del Ministerio de Gobernación.

Además, la inteligencia policial y penitenciaria detectó que pandillas controlan negocios y viviendas cercanas a la cárcel, que utilizan para vigilancia y para introducir drogas, armas y celulares al interior del penal. En respuesta, se está procediendo a la eliminación de casetas y comercios no autorizados en las inmediaciones del centro penitenciario.

Estas acciones forman parte del cumplimiento de la Ley Antipandillas y buscan romper el control territorial que ejercen estas estructuras criminales, garantizando la seguridad y el orden dentro y fuera del penal.

