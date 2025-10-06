Arévalo propone cárcel de máxima seguridad y penas más duras contra pandillas

Día a Día News

Guatemala–El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, anunció este lunes que presentará al Congreso de la República una serie de iniciativas legislativas enfocadas en el fortalecimiento de la seguridad y la lucha contra las pandillas en el país. Las propuestas buscan implementar medidas concretas para reducir la violencia y la criminalidad organizada.

Entre las principales acciones, Arévalo destacó la construcción de una cárcel de máxima seguridad exclusiva para personas vinculadas a pandillas. Esta instalación contará con controles de vigilancia avanzados y será destinada a la reclusión de los líderes y miembros de grupos criminales responsables de extorsiones y delitos violentos.

Además, el mandatario explicó que se plantean reformas al Código Procesal Penal con el objetivo de incrementar las penas para delitos relacionados con extorsiones y otros crímenes cometidos por pandilleros, evitando la aplicación de medidas sustitutivas de detención en estos casos. La intención es reducir la impunidad y garantizar que los procesos penales contra delincuentes organizados sean más efectivos.

“Para lograr este gran proceso de cambios debemos dar golpes claros a uno de los principales enemigos del pueblo de Guatemala y este es el crimen organizado”, expresó Arévalo durante una conferencia de prensa, en la que enfatizó que estas medidas buscan enfrentar el aumento del accionar pandilleril en el país.

El presidente también anunció que se presentará una segunda iniciativa para combatir prácticas de usura, particularmente aquellas realizadas por grupos extranjeros que otorgan créditos a comerciantes con altos intereses y recurren a la intimidación o violencia para el cobro.

Las autoridades guatemaltecas han señalado que el incremento de la actividad de las pandillas en los últimos años ha generado un impacto directo en la seguridad ciudadana, afectando especialmente la percepción de seguridad y la economía local. Según Arévalo, las iniciativas buscan dar una respuesta integral a estos desafíos, fortaleciendo la capacidad del sistema de justicia y del Ministerio Público para enfrentar a los grupos criminales de manera más efectiva.

El mandatario subrayó que, pese a los obstáculos existentes en el sistema judicial, su administración busca proponer soluciones concretas que permitan reducir la violencia y garantizar un entorno más seguro para los guatemaltecos. Entre los objetivos de las iniciativas se encuentra también la mejora de los mecanismos de control y supervisión en el sistema penitenciario, así como la protección de la población frente a la extorsión y otros delitos asociados a las pandillas.

Las propuestas serán presentadas formalmente al Congreso para su discusión y eventual aprobación, como parte de la agenda de seguridad del Gobierno, que busca atender los retos de criminalidad organizada y promover un marco legal más estricto para la prevención y sanción de delitos de alto impacto.

