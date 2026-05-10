Lo apuesta todo por la tecnología: de vender su consola para viajar a la capital de Guatemala

En el marco del mes del trabajo, historias como la de Ashby Guardado ponen en perspectiva el valor del esfuerzo, la perseverancia y la búsqueda de oportunidades para construir un mejor futuro.

Nacido en San Marcos, Ashby Guardado es Ingeniero en Sistemas especializado en desarrollo de software y actualmente se desempeña como líder técnico en VML Guatemala, una de las agencias de tecnología y creatividad más importantes a nivel global. Su historia, sin embargo, comenzó lejos de las oficinas corporativas y de la industria tecnológica.

El valor del trabajo duro y el primer acercamiento a la tecnología Ashby creció en un hogar liderado por su madre, siendo el menor de seis hermanos. Luego de la separación de sus padres, su madre y sus hermanos mayores asumieron la responsabilidad económica del hogar.

“Mis tres hermanos mayores trabajaron durante años como panaderos. Es un oficio muy exigente, que requiere disciplina y mucho esfuerzo, y lamentablemente era poco remunerado en el lugar donde vivíamos”, recuerda.

A los 15 años, entendió que también debía aportar, pero sus opciones eran limitadas: trabajar en la panadería familiar o ayudar en el negocio de su cuñado, por lo que decidió hacer ambas cosas. Durante las vacaciones trabajaba en la panadería y los fines de semana colaboraba en un café internet, sin dejar de lado sus estudios, convencido de que la educación sería clave para abrirse camino.

Fue precisamente en ese café internet donde descubrió su interés por la tecnología. A diferencia del trabajo físico en la panadería, encontró un espacio donde el aprendizaje era constante y el acceso a la información, ilimitado. Aunque el ingreso era bajo, ese entorno le permitió explorar redes, videojuegos, diseño y programación. “Aprender algo nuevocada día me daba mucha satisfacción y se volvió algo muy importante al pensar en mi futuro”, comentó.

Una apuesta arriesgada impulsada por la curiosidad

Al finalizar el diversificado, tenía claro que quería dedicarse a la tecnología. También entendía que, si permanecía en San Marcos, sus oportunidades serían limitadas. Con esa convicción, entre los 19 y 20 años tomó la decisión de mudarse a la Ciudad de Guatemala.

Llegó sin contactos y con recursos muy limitados. Para sostenerse en sus primeros días, vendió uno de sus objetos más preciados: su PlayStation 2. Ese dinero le permitió sobrevivir mientras aplicaba a un call center, donde el proceso incluía un mes de capacitación sin goce de sueldo, un riesgo que estuvo a punto de dejarlo sin recursos, pero que finalmente le aseguró el empleo.

Aunque este trabajo le ayudaba a cubrir sus gastos, lo mantenía lejos de su meta de convertirse en programador. Impulsado por su curiosidad, desarrolló de forma autodidacta un chat interno básico para comunicarse con sus compañeros. Esta iniciativa llamó la atención de la empresa, que decidió trasladarlo al área de desarrollo, donde trabajó y aprendió durante cinco años.

La llegada a las “ligas mayores”

En busca de nuevos retos, Ashby aplicó a VML Guatemala. Desde el inicio fue consciente de que aún tenía mucho por aprender. “Cuando me entrevistaron me dijeron: ‘Éstas son las ligas mayores’. Lo entendí de inmediato. Entré con miedo, pero con muchas ganas de aprender y aportar”, recuerda.

Ingresó como desarrollador Back-End, pero rápidamente amplió su experiencia hacia Front-End y bases de datos. Desde hace más de 4 años ocupa el rol de líder técnico, liderando un equipo multidisciplinario.

«Como líder técnico, Ashby destaca por gestionar eficazmente a un equipo diverso en roles y edades, apoyándose fuertemente en sus habilidades blandas. Su inteligencia emocional y empatía facilitan la comunicación tanto con sus compañeros como con los clientes, asegurando que las instrucciones y prioridades se comprendan con claridad. Esta madurez profesional, poco común a su edad, ha sido clave para liderar con éxito proyectos de gran relevancia para VML Guatemala”, recalcó Roger Kühn, Sr. project

manager en VML Guatemala.

Dentro de la empresa, uno de los aprendizajes más valiosos ha sido el trabajo en equipo y la cultura de compartir conocimiento. “Aprendí sobre humildad. Entendí que siempre hay algo nuevo que aprender y que el conocimiento crece cuando se comparte”, destaca.

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