EE.UU. asegura que riesgo de contagio por hantavirus sigue siendo bajo tras brote en crucero

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Las autoridades de salud de Estados Unidos afirmaron este lunes que el riesgo de contagio del hantavirus para la población general continúa siendo “muy bajo”, luego del brote detectado entre pasajeros del crucero “MV Hondius”, cuya evacuación y repatriación fue coordinada desde Tenerife, España.

El subsecretario de Salud estadounidense, Brian Christine, explicó en una conferencia desde Nebraska que la variante Andes del virus no se transmite fácilmente y que el contagio requiere contacto cercano y prolongado con una persona que ya presente síntomas.

Según detalló, 16 de los 18 pasajeros afectados llegaron a Nebraska y permanecen bajo vigilancia médica en unidades especializadas de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC). Uno de los pacientes dio positivo al virus, aunque no presenta síntomas, mientras que otros dos fueron trasladados a Atlanta para evaluaciones adicionales; uno de ellos sí presenta síntomas.

Christine aseguró que el gobierno estadounidense mantiene un monitoreo constante y que el caso ha sido atendido con “total seriedad” por el Departamento de Salud y los CDC desde que se conoció el brote.

Por su parte, el gobernador de Nebraska, Jim Pillen, indicó que existe un protocolo de seguridad para manejar la cuarentena de las personas aisladas en instalaciones de la Universidad de Nebraska.

El funcionario sostuvo que las autoridades trabajan para evitar cualquier riesgo sanitario y garantizar que ninguna persona abandone las instalaciones sin autorización médica adecuada.

El crucero “MV Hondius” permanecía fondeado en el puerto de Granadilla, en Tenerife, mientras realizaba labores de repostaje y abastecimiento antes de continuar su trayecto hacia Países Bajos.

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