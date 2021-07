Arrestan a cinco exfuncionarios del FMLN por lavado de dinero, peculado y enriquecimiento ilícito

Redacción: Maricela Sorto

La Fiscalía General de la República y la Policía Nacional Civil capturaron a cinco exfuncionarios del FMLN por los delitos de lavado de dinero, peculado y enriquecimiento ilícito, hechos que habrían cometido entre los años 2009 – 2014 durante el gobierno de Mauricio Funes.

Los capturados son: Carlos Enrique Cáceres Chávez, quien fue ministro de Hacienda, Violeta Menjívar, quien fungió como viceministra de Salud, Erlinda Hándal quien fue viceministra de educación, Hugo Flores Hidalgo, ex viceministro de Agricultura y Calixto Mejía, exministro de Trabajo.

A los ex funcionarios se les atribuyen los delitos de lavado de dinero, peculado y enriquecimiento ilícito, hechos que habrían cometido entre los años 2009 – 2014 durante el gobierno de Mauricio Funes. pic.twitter.com/7qSbneBKAm — PNC El Salvador (@PNCSV) July 23, 2021

Asimismo la FGR ordenó el arresto de otros cinco ex funcionarios, estos son: Salvador Sánchez Cerén, bajo su calidad de vicepresidente, Lina Pohl quien fungió como ex viceministra de Medio Ambiente, Gerson Martínez, quien fue ministro de Obras Pública y Guillermo López Suárez quien estuvo en el cargo de presidente de Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA), al igual que los anteriores estos desempeñaron dichos cargos en el gobierno de Mauricio Funes.

De acuerdo con el Presidente de la Republica, Nayib Bukele, el ex presidente Salvador Sánchez Cerén salió de país y no ha regresado; “El ex Presidente Salvador Sánchez Cerén es oficialmente un prófugo de la justicia. Por cierto, salió de nuestro país vía frontera terrestre en diciembre 2020 y jamás regresó“, tuiteó el mandatario salvadoreño.

El ex Presidente Salvador Sánchez Cerén es oficialmente un prófugo de la justicia.



Por cierto, salió de nuestro país vía frontera terrestre en diciembre 2020 y jamás regresó. — Nayib Bukele 🇸🇻 (@nayibbukele) July 23, 2021 Según dijo Fiscal General de la República, Rodolfo Delgado, estos ex funcionarios recibían dinero en efectivo y en montos diferenciados, “el dinero era entregado en Casa Presidencial, firmaron recibos, los recibos se ha corroborado la autenticidad de las firmas. El dinero siempre les era entregado en forma mensual y constituida una adhesión al salario, que por ley debían devengar por ejercer la función pública”, sostuvo durante la conferencia de prensa.

Además, durante la entrevista televisiva en A:M, Delgado enfatizó “Simplemente lo que estamos haciendo es que se le restituya a la población salvadoreña lo que por derecho les pertenece”.

“La otra semana vamos a materializar algunos bienes, que pertenecen específicamente a un exfuncionario, a través de la extinción de dominio. Este solo es el principio de estas investigaciones y el trabajo continúa”, agregó.

.

Compartir