Asamblea aprueba Ley Quincena 25: trabajadores recibirán medio sueldo extra cada enero

ElSalvador–La Asamblea Legislativa aprobó la Ley Quincena 25, que establece un pago complementario equivalente al 50 % del salario mensual para los trabajadores que ganan hasta $1,500.

El beneficio, impulsado por el presidente Nayib Bukele, fue aprobado con 59 votos durante la sesión plenaria número 93. Según la nueva normativa, el pago se entregará cada año entre el 15 y el 25 de enero y estará libre de descuentos del Impuesto sobre la Renta, ISSS y AFP. Además, el monto no podrá ser embargado.

El jefe de fracción de Nuevas Ideas, Christian Guevara, explicó que la medida busca aliviar los gastos de inicio de año y dinamizar la economía local. “El mes de enero aprieta más duro porque en diciembre aumentan los gastos; esta medida viene a corregir un problema estructural”, señaló.

El Gobierno aplicará la ley de inmediato para todos los empleados públicos, mientras que en el sector privado la implementación será gradual. Durante 2026, el pago será voluntario, y las empresas que lo otorguen podrán deducir el 100 % del monto en el impuesto sobre la renta. A partir de 2027, la entrega del beneficio será obligatoria.

Además, la ley garantiza que los trabajadores despedidos sin causa legal o con finalización de contrato con responsabilidad del empleador antes del 25 de enero también recibirán la compensación adicional.

Con esta medida, el Ejecutivo busca impulsar el consumo interno, respaldar el ingreso familiar y estimular los negocios nacionales al inicio de cada año.

