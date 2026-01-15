Sorteo LOTRA N.º 434 dedicado al Mes de la Persona Adulta Mayor

Día a Día News

ElSalvador–La Lotería Nacional de Beneficencia (LNB) dedicó el Sorteo LOTRA N.º 434 al Mes de la Persona Adulta Mayor, con el propósito de reconocer la trayectoria y el aporte de este sector de la población.

La actividad también destacó la importancia de garantizar su cuidado y respeto, en un contexto en el que cada vez más familias conviven con personas adultas mayores y enfrentan retos relacionados con la atención especializada, la movilidad y la compañía.

Durante la etapa previa al sorteo, participaron representantes del Instituto Administrador de los Beneficios de los Veteranos y Excombatientes (INABVE), entidad responsable de administrar beneficios a veteranos, excombatientes y personas con discapacidad derivada del conflicto armado.

Tras una reforma institucional, el INABVE asumió además la coordinación de acciones dirigidas a la población adulta mayor, con el fin de fortalecer los programas de apoyo y ampliar su alcance.

En esta fase se presentaron los premios principales a cargo de Carmen Renée Calderón, gerente de Beneficios e Inserción Social y Productiva del INABVE, y se realizó la introducción de los maletines de balotas por parte de Cristy Ascencio, asesora de Presidencia de la institución. Al cierre de la jornada, el equipo de la Lotería entregó un marco conmemorativo al presidente del INABVE, Daniel Platero.

Resultados del Sorteo LOTRA N.º 434:

Primer Premio: $175,000 – Billete N.º 33440 (Vendido)

Segundo Premio: $20,000 – Billete N.º 23602 (No vendido)

Tercer Premio: $10,000 – Billete N.º 19199 (Vendido)

Los resultados completos pueden consultarse en www.lnb.gob.sv.

