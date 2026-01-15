Capturan a joven que confesó homicidio de un hombre en Apopa

Día a Día News

ElSalvador–Un hombre de 63 años fue asesinado con arma blanca dentro de su vivienda en la colonia Madre Tierra 2, en Apopa, San Salvador Oeste, la noche del miércoles, según informaron socorristas de Comandos de Salvamento.

El reporte detalla que la víctima presentaba múltiples heridas en el cuello. Pese a que se le aplicaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP), falleció debido a la gravedad de las lesiones.

Horas después, la Policía Nacional Civil (PNC) capturó al presunto autor del homicidio, identificado como Alejandro José Díaz Nolasco, de 20 años. La institución indicó que el detenido confesó haber cometido el crimen con la intención de apropiarse de la vivienda del fallecido, quien residía solo.

La PNC informó que Díaz Nolasco será remitido a la Fiscalía General de la República por el delito de homicidio.

Este hecho se suma a otro caso reciente registrado en El Paisnal, San Salvador Norte, donde un hombre de 59 años fue asesinado también con arma blanca el pasado 2 de enero, tras una discusión con un compañero de bebidas alcohólicas.

En esa ocasión, la PNC capturó al presunto responsable, identificado como Joni Armando Chacón Guerra, de 42 años, quien fue procesado por el crimen.

