Asamblea aprueba más de $172 millones para elecciones de 2027 y voto en el exterior

ElSalvador–La Asamblea Legislativa aprobó la asignación de fondos por más de $172 millones al Tribunal Supremo Electoral (TSE) para la organización de las elecciones generales de 2027, incluyendo el financiamiento del voto desde el exterior.

Con 57 votos a favor de las bancadas de Nuevas Ideas, PCN y PDC, los diputados avalaron un presupuesto de $125.4 millones para el desarrollo de los comicios, y un segundo financiamiento de $46.7 millones destinado a garantizar la participación electoral de los salvadoreños en el extranjero.

El TSE utilizará los fondos para organizar y ejecutar el proceso electoral en el que se elegirán presidente de la república, 60 diputados y 44 concejos municipales. Este evento concentrará tres elecciones en una misma jornada, el 28 de febrero de 2027, como resultado de la reforma constitucional que modificó la duración del periodo presidencial y sincronizó los calendarios electorales.

De acuerdo con el dictamen aprobado, el presupuesto permitirá la implementación de 24 programas contemplados en el Plan General de Elecciones 2027. Entre ellos se incluyen la logística y organización electoral, la capacitación de personal, la información ciudadana, el soporte tecnológico del escrutinio y la administración financiera del proceso.

Del total de recursos, $56 millones serán destinados al soporte del escrutinio y transmisión de resultados de las Juntas Receptoras de Votos, $23.5 millones a la organización y logística, y $15.8 millones a la gestión financiera y pagos de personal temporal. Además, $6.8 millones se utilizarán en programas de capacitación, $7 millones para el escrutinio final y $5.3 millones en campañas informativas y comunicación electoral.

El presupuesto también incluye $5.4 millones para fortalecer la logística administrativa y garantizar la operatividad en los diferentes niveles del proceso. Según el diputado de Nuevas Ideas, Giovanny Zaldaña, todos los montos fueron elaborados por el TSE y remitidos al Ministerio de Hacienda, siguiendo el procedimiento establecido en el Código Electoral.

El legislador explicó que el presupuesto aprobado no solo cumple con los requerimientos legales, sino que también incorpora medidas de modernización del sistema de votación y mejora de la infraestructura tecnológica.

Por su parte, la diputada Dania González destacó que el plan incluye simulacros del escrutinio final y el fortalecimiento del voto electrónico, tanto presencial como remoto, con el fin de garantizar mayor seguridad y transparencia en el proceso.

Además, se prevé un incremento del 12 % en los pagos destinados a los organismos electorales temporales, incluyendo miembros de las Juntas Receptoras de Votos, para reforzar su participación en la jornada electoral.

En cuanto al voto en el exterior, la Asamblea aprobó un presupuesto específico de $46.7 millones para cubrir 22 programas del plan electoral vinculados a la logística, tecnología y comunicación dirigidos a la diáspora salvadoreña.

Con estos recursos se financiará la contratación de la empresa responsable del sistema de votación remota por internet, el desarrollo del software de registro electoral, la votación electrónica presencial, la transmisión de resultados y las auditorías técnicas del sistema.

También se destinarán fondos para campañas informativas que promuevan la participación ciudadana en los centros de votación habilitados fuera del país.

La Ley Especial para el Ejercicio del Sufragio en el Extranjero, aprobada en octubre de 2022, permite a los salvadoreños residentes fuera del territorio nacional ejercer el derecho al voto activo y pasivo. Según datos del TSE, más de 932,000 ciudadanos forman parte del padrón en el exterior, un aumento cercano a los 200,000 votantes respecto al último proceso.

El presupuesto destinado al voto en el exterior tendrá una vigencia de tres años, distribuidos entre 2025 y 2027. De esa cantidad, $40 millones se ejecutarán durante 2025 para actividades preelectorales, $4.6 millones en 2026 y $2.1 millones durante el año electoral.

Para incorporar los primeros $40 millones, los diputados también reformaron el Presupuesto General de 2025, en el ramo de Hacienda, lo que permitirá iniciar de inmediato los preparativos técnicos y logísticos del sufragio en el extranjero.

Con esta aprobación, el Tribunal Supremo Electoral contará con los recursos necesarios para desarrollar los comicios de 2027 en un solo evento, lo que, según estimaciones del organismo, generará un ahorro de hasta $132 millones en comparación con realizar elecciones separadas.

El proceso unificado reducirá de 13 a 9 los comicios que se celebrarían en un periodo de 25 años, representando un ahorro acumulado superior a los $560 millones, de acuerdo con las proyecciones del TSE.

Con los fondos avalados, la institución podrá avanzar en la modernización de su estructura operativa y en la implementación de nuevas tecnologías que fortalezcan la transparencia, eficiencia y participación ciudadana tanto en el territorio nacional como en el exterior.

