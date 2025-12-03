Bomberos refuerzan control y capacitación sobre venta de pólvora en temporada navideña

Día a Día News

ElSalvador–El Cuerpo de Bomberos desarrolla jornadas de formación dirigidas a comerciantes y fabricantes de productos pirotécnicos en diferentes puntos del país. Las capacitaciones buscan fortalecer los conocimientos sobre manipulación segura, almacenamiento, uso de extintores y medidas de prevención para evitar accidentes durante las festividades de Navidad y Fin de Año.

El director de Bomberos, Baltazar Solano, explicó que la institución también trabaja en la regulación de los puntos de venta, especialmente en zonas de alta afluencia como paradas de autobuses, donde el riesgo por manejo inadecuado de pólvora es mayor.

“Todas las personas que se dedican al comercio de pirotecnia deben completar un proceso de formación y contar con el aval del Cuerpo de Bomberos antes de iniciar operaciones”, indicó.

Solano enfatizó que los centros de distribución solo pueden funcionar tras ser evaluados por técnicos de la institución, quienes verifican que cumplan con los requisitos mínimos de seguridad establecidos en la Ley Especial para la Regulación y Control de las Actividades Relativas a la Pirotecnia.

Entre estos parámetros se incluye la distancia adecuada de zonas habitadas, medidas de ventilación y equipos de emergencia disponibles.

Durante las capacitaciones, se advierte a los comerciantes sobre los productos cuya venta está prohibida, como bombas de mezcal, misil chino, botellitas de champán, minas de mar, buscaniguas y morteros mayores al número 5. Además, se recalca la importancia de no vender pirotecnia a menores de edad y de mantener siempre recipientes con agua cerca de las áreas de manipulación.

El director recordó que la arena no debe utilizarse para sofocar incendios provocados por pólvora, ya que sus partículas pueden aumentar la combustión al contacto con las llamas. “Recomendamos el uso de agua o extintores, nunca arena, pues puede generar un efecto contrario y agravar la emergencia”, señaló.

Asimismo, Solano instó a los adultos a supervisar de manera directa a los menores durante la manipulación de pólvora. Advirtió que un mal uso puede causar quemaduras graves, amputaciones o lesiones oculares, por lo que solo los adultos deben encargarse de encender los artefactos.

“Ningún producto pirotécnico es completamente seguro, por eso pedimos a las familias extremar precauciones y mantener vigilancia constante”, agregó.

Bomberos también realiza inspecciones en talleres donde se fabrican productos pirotécnicos para garantizar el cumplimiento de las normativas de seguridad. Según el director, las alcaldías son responsables de proponer los lugares donde funcionarán los puntos de venta, pero es la institución la que determina si cumplen las condiciones adecuadas para operar.

Durante esta temporada, el Cuerpo de Bomberos mantiene a su personal desplegado para responder a emergencias en eventos públicos, ferias y celebraciones masivas. Solano destacó que se trabaja de forma articulada con el Sistema Nacional de Protección Civil para reforzar la capacidad de respuesta ante incidentes relacionados con el uso de pólvora.

El funcionario reiteró que transportar productos pirotécnicos en unidades de transporte colectivo está prohibido, ya que incrementa el riesgo de incendios. Añadió que las medidas preventivas buscan salvaguardar la vida de los ciudadanos y reducir la incidencia de emergencias provocadas por el uso inadecuado de pólvora durante las festividades.

Con estas acciones, Bomberos pretende asegurar un entorno más seguro para los comerciantes, los consumidores y la población en general, priorizando la prevención como principal herramienta para evitar tragedias en la temporada de fin de año.

