San Salvador se alista para recibir más de 2 millones de visitantes en su villa navideña

Día a Día News

ElSalvador–Las autoridades de la Autoridad de Planificación del Centro Histórico (Aplan), prevén un incremento de hasta el 10 % en la afluencia de visitantes a la villa navideña instalada en el corazón de San Salvador, respecto a la temporada anterior.

La directora de Aplan, Adriana Larín, explicó que el año pasado se registraron más de 2.5 millones de visitantes entre salvadoreños y extranjeros, y que las proyecciones para este año apuntan a superar esa cifra. El aumento, estimado entre un 8 % y un 10 %, responde a la expectativa generada en torno al evento y al reconocimiento internacional que recibió en 2024.

La villa navideña fue destacada por medios internacionales como CNN y The New York Times, que la incluyeron entre las 20 decoraciones más llamativas del mundo. Este reconocimiento, según Larín, consolidó al Centro Histórico como un referente turístico durante las festividades de diciembre.

El escenario principal volverá a ubicarse en la plaza Gerardo Barrios, donde se instalarán estructuras y adornos alusivos a la temporada. Además, se desarrollarán actividades en diferentes calles y corredores que ya han sido decorados para recibir a los visitantes. Larín adelantó que el presidente Nayib Bukele realizará el anuncio oficial de apertura en los próximos días, invitando a las familias a disfrutar del recorrido.

Durante las fiestas agostinas de este año, la zona ya experimentó un incremento del 35 % en el número de visitantes respecto a 2024, lo que confirma la consolidación del Centro Histórico como uno de los principales destinos recreativos del país.

Para garantizar la seguridad y comodidad de los asistentes, las autoridades han establecido un plan interinstitucional que involucra a diversas entidades. Participarán la Policía Nacional Civil, el Cuerpo de Bomberos, Protección Civil, el Cuerpo de Agentes Metropolitanos, el Sistema de Emergencias Médicas, el Ministerio de Salud y la unidad de Desechos Sólidos de la alcaldía de San Salvador Centro.

Entre las medidas de atención destacan los mecanismos de asistencia para casos de niños extraviados, ante la gran afluencia esperada y la extensión de las áreas decoradas. Estos puntos de apoyo estarán distribuidos en zonas estratégicas para facilitar una respuesta rápida.

La villa navideña se ha convertido en una de las actividades más concurridas de la temporada, combinando entretenimiento familiar y proyección cultural. En su edición de 2025 incluirá nuevamente atracciones temáticas como la casa de Santa Claus, la Fábrica de Galletas, la casa del Grinch y la estación del tren, que fueron de las más visitadas en años anteriores.

Además de su valor recreativo, el evento impulsa el turismo interno y dinamiza la economía local, beneficiando a vendedores, restaurantes y negocios del sector. Según datos de Aplan, durante la pasada temporada decembrina el movimiento comercial en la zona aumentó considerablemente, impulsado por el flujo constante de visitantes.

La iniciativa forma parte de los esfuerzos del Gobierno por revitalizar el Centro Histórico, combinando la recuperación urbana con espacios de convivencia familiar y promoción cultural. Las decoraciones, actividades artísticas y espacios temáticos buscan atraer tanto a salvadoreños como a turistas extranjeros, posicionando a San Salvador como un destino navideño regional.

Con la inauguración prevista para esta semana, la villa navideña abrirá sus puertas al público en un ambiente de luces, música y tradición, marcando el inicio oficial de las celebraciones de fin de año en la capital salvadoreña.

Compartir esta nota