Asamblea autoriza fondos del BID para obras contra inundaciones en el AMSS

ElSalvador–La Asamblea Legislativa aprobó la suscripción de un préstamo por 150 millones de dólares entre el Estado salvadoreño y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), con el objetivo de ejecutar un plan integral de drenajes y modernización del sistema de alerta ante inundaciones en el Área Metropolitana de San Salvador (AMSS).

El financiamiento permitirá desarrollar el programa “Apoyo al Control de Inundaciones en el Área Metropolitana de San Salvador”, que busca reducir la vulnerabilidad de la población ante eventos climáticos extremos y mejorar la infraestructura urbana relacionada con el manejo de aguas lluvias.

Durante el estudio del proyecto, representantes del Ministerio de Hacienda señalaron que las inundaciones recurrentes en la capital obedecen a factores estructurales como la antigüedad de bóvedas y colectores, el crecimiento urbano desordenado que reduce áreas de infiltración, la carencia de infraestructura para retener aguas lluvias y la inadecuada disposición de desechos sólidos.

El plan, que será ejecutado por el Ministerio de Obras Públicas y de Transporte, contempla cuatro componentes principales.

El primero incluye la construcción de lagunas de laminación en las quebradas Buenos Aires (Santa Tecla) y Merliot (La Libertad), la rehabilitación de drenajes en las colonias Médica y Santa Lucía, así como la intervención en bóvedas y obras de paso.

El segundo componente se enfoca en el fortalecimiento institucional, mediante la actualización del Plan Maestro de Drenaje del AMSS, estudios de preinversión, capacitación técnica en gestión de riesgos y campañas de sensibilización ciudadana sobre el manejo de residuos.

El tercer eje abarca la implementación de un sistema de alerta temprana, con sensores para medición y transmisión de datos en tiempo real, junto con mejoras en los sistemas de comunicación y análisis de información.

Finalmente, el proyecto incluye un componente administrativo destinado a la evaluación, seguimiento y auditoría de los recursos, con el fin de garantizar una ejecución transparente y efectiva.

La aprobación contó con 57 votos a favor y un voto en contra, según las autoridades, el proyecto representa una inversión estratégica para mitigar los efectos de las lluvias en la capital y proteger tanto a la población como a la infraestructura urbana.

