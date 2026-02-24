Incendio en bodegas del Grupo Calvo moviliza a equipos de emergencia en La Unión

Día a Día News

ElSalvador–Un incendio registrado la mañana de este martes en las bodegas del Grupo Calvo, ubicadas en las instalaciones del puerto Corsain, en la calle Playitas del distrito de La Unión, generó la movilización de cuerpos de socorro y equipos de emergencia.

De acuerdo con Protección Civil de El Salvador, se trató de un incendio estructural que fue atendido de inmediato por el Cuerpo de Bomberos de El Salvador, con apoyo de personal de la zona y embarcaciones que colaboraron desde el mar cercano para enfriar los cilindros de amoníaco almacenados en el lugar.

Bomberos informó que aplicaron maniobras ofensivas y actuaron desde varios puntos estratégicos para evitar la propagación de las llamas hacia otras áreas del complejo industrial. Hasta el momento, las autoridades no han reportado personas lesionadas ni afectaciones humanas derivadas del siniestro.

Este hecho se suma a otros incendios registrados en las últimas horas en distintos puntos del país. Uno de ellos afectó al menos 20 viviendas en la comunidad 15 de Marzo, sobre el bulevar del Ejército, en Soyapango, durante la tarde y noche del lunes. Según un informe actualizado de Cruz Verde Salvadoreña, seis casas resultaron con pérdida total, diez con daños parciales y cuatro con daños leves.

Asimismo, cuerpos de socorro atendieron otro incendio en un terreno baldío cercano a la residencial Nueva Acrópolis, en el distrito de Sonsonate, que fue controlado tras varias horas de trabajo.

Las autoridades recomiendan mantener medidas preventivas ante el incremento de incidentes similares en los últimos días.

🚨 Atendemos incendio estructural en cámaras de refrigeración en📍Calle Playitas, Planta Calvo, Puerto CORSAIN, La Unión Sur. Trabajamos con maniobras ofensivas desde puntos estratégicos para contener el fuego y evitar su propagación a áreas aledañas. 📞 9️⃣1️⃣3️⃣ 🚒💨 pic.twitter.com/e9w2Zq1hFn — Bomberos El Salvador 🧑‍🚒🚒🇸🇻 (@BomberosSV) February 24, 2026

