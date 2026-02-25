Diputados amplían plazo para actualizar domicilio en el DUI rumbo a las elecciones de 2027

Día a Día News

ElSalvador–La Asamblea Legislativa aprobó este martes dos disposiciones transitorias que amplían los plazos para que los salvadoreños, dentro y fuera del país, puedan actualizar su domicilio en el Documento Único de Identidad (DUI) de cara a las elecciones generales del 28 de febrero de 2027.

Con 59 votos, los diputados dieron luz verde a la “Disposición transitoria para extensión de plazos para cambio de domicilio en el DUI”, con lo cual los ciudadanos residentes en El Salvador dispondrán de diez meses desde la entrada en vigencia del decreto para realizar la actualización ante el Registro Nacional de las Personas Naturales (RNPN). Esto permitirá que el registro electoral incorpore los cambios hasta el 27 de abril de 2026, dos meses después del límite anterior.

El artículo 20 del Código Electoral establece que las modificaciones de domicilio deben suspenderse un año antes de los comicios. Sin embargo, la disposición aprobada deja sin efecto temporalmente esa restricción para facilitar la actualización de datos.

En el caso de los salvadoreños en el exterior, los legisladores aprobaron otra disposición transitoria que extiende el plazo hasta 90 días antes de las elecciones, es decir, hasta el 27 de noviembre de 2026. Anteriormente, el cambio de domicilio debía hacerse con un año de anticipación.

Según los datos del RNPN, hasta diciembre de 2025 se registraban más de 5.5 millones de salvadoreños con domicilio en el país y cerca de 939 mil con dirección en el extranjero.

Los decretos fueron impulsados por diputados del partido Nuevas Ideas, quienes argumentaron que la medida responde al aumento previsto de participación electoral tanto dentro del país como fuera de él, y que el Estado debe facilitar el ejercicio del voto removiendo obstáculos administrativos.

La votación final contó con el apoyo de los legisladores de Nuevas Ideas y sus aliados, mientras que Claudia Ortiz, del partido Vamos, fue la única diputada que votó en contra.

El próximo año, la ciudadanía elegirá presidente y vicepresidente de la República, diputados de la Asamblea Legislativa y miembros de los concejos municipales.

