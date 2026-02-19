Asamblea autoriza nuevo préstamo de $75 millones para la segunda fase de Doctor SV

Día a Día News

ElSalvador--La Asamblea Legislativa aprobó con 57 votos un préstamo de hasta $75 millones con la Corporación Andina de Fomento (CAF), destinado a financiar la segunda fase del programa de telemedicina Doctor SV.

El proyecto busca fortalecer el sistema de salud pública mediante la expansión tecnológica y la descentralización del acceso a medicamentos. Entre las nuevas acciones previstas está la instalación de 400 kioscos dispensadores en puntos estratégicos del país, con el fin de ampliar la cobertura y reducir la congestión en los centros hospitalarios.

Doctor SV fue lanzado el 14 de noviembre de 2025 y, según datos oficiales, ha beneficiado a unos 4.5 millones de salvadoreños que han optado por recibir atención médica a través de la plataforma en lugar de acudir a hospitales o unidades de salud. La aplicación integra inteligencia artificial, recetas electrónicas, órdenes de laboratorio y la entrega de medicamentos en farmacias aliadas.

El presidente del Legislativo, Ernesto Castro, destacó el impacto del programa: “Es un proyecto que va dirigido a la salud y los salvadoreños estamos gozando de esto, sobre todo la población con menos recursos”.

El préstamo aprobado da continuidad al apoyo financiero que el Parlamento ya había otorgado en noviembre de 2025, cuando se incorporaron $11 millones provenientes de un crédito anterior con la CAF para la primera fase del programa. Dichos fondos se utilizaron en infraestructura tecnológica, conectividad, almacenamiento en la nube y equipamiento informático.

Con la segunda fase de Doctor SV, el Gobierno busca consolidar un sistema de atención médica digital más accesible y sostenible para la población.

