VMT instalará cámaras, GPS y botones de pánico en más de 9,000 buses desde julio

ElSalvador–El Viceministerio de Transporte (VMT) confirmó que a partir de julio comenzará la instalación de cámaras de videovigilancia, sistemas de geolocalización (GPS) y botones de pánico en más de 9,000 unidades del transporte colectivo en todo el país, como parte de un plan integral para reforzar la seguridad y modernizar el servicio.

El viceministro Nelson Reyes informó que el proyecto ya fue adjudicado y que los preparativos técnicos iniciaron este mes. “Se espera que en julio ya se esté instalando la primera cámara y el primer equipo GPS en las diferentes unidades”, detalló.

El sistema busca fortalecer la seguridad dentro de los autobuses y microbuses ante delitos como hurtos y robos. Las cámaras y los botones de pánico (disponibles de forma física y mediante una aplicación móvil) permitirán alertar en tiempo real a las autoridades, de modo que la Policía Nacional Civil pueda intervenir de inmediato.

Además, el plan contempla la incorporación de tecnología en 5,000 paradas de autobuses, incluyendo aquellas del servicio interdepartamental. Reyes destacó que el GPS servirá también para monitorear recorridos, frecuencias y cumplimiento de rutas, lo que permitirá reorganizar y optimizar la red de transporte público.

La información generada será clave para la fiscalización de los empresarios beneficiados con subsidio estatal, garantizando que el apoyo público se traduzca en un servicio eficiente y seguro. El centro de monitoreo del VMT ya cuenta con un área específica para el control del transporte colectivo.

El proyecto se enmarca en un plan maestro respaldado por la Agencia de Cooperación Internacional de Corea (KOICA), que recomendó implementar un sistema piloto con GPS, cámaras y botones de pánico, así como modernizar 13 paradas en el Área Metropolitana de San Salvador.

De forma paralela, el Gobierno prevé la llegada de más de 6,000 autobuses provenientes de China, con el objetivo de renovar la flota y mejorar el servicio en la capital y sus alrededores.

Según el VMT, la integración tecnológica también contribuye a la reducción de accidentes. Durante el primer año del sistema de fotomultas, los siniestros bajaron un 25 % y los casos por exceso de velocidad disminuyeron 50 % en la autopista a Aeropuerto Internacional de El Salvador.

Reyes concluyó que la apuesta por la tecnología, la vigilancia y la participación ciudadana busca construir una nueva cultura vial basada en la prevención, el respeto a las normas y un transporte público más seguro y moderno.

