Asamblea Legislativa aprueba la 51ª prórroga del régimen de excepción

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ElSalvador–La Asamblea Legislativa aprobó este miércoles la prórroga número 51 del régimen de excepción, con lo que la medida seguirá vigente del 31 de mayo al 29 de junio de 2026 en todo el país.

La decisión fue respaldada con 57 votos a favor y uno en contra, durante la sesión plenaria, manteniendo la suspensión de tres garantías constitucionales relacionadas con el derecho de defensa, el plazo máximo de detención administrativa y la privacidad de las telecomunicaciones.

Con esta extensión, continúan suspendidos los artículos 12 inciso segundo, 13 inciso segundo y 24 de la Constitución, en el marco de la estrategia estatal de seguridad que se aplica desde marzo de 2022.

El régimen de excepción fue implementado tras el repunte de homicidios atribuido a estructuras criminales y desde entonces ha sido prorrogado de forma consecutiva por el Legislativo.

Según datos oficiales expuestos en la plenaria, las autoridades reportan más de 92,300 capturas de personas señaladas de pertenecer o colaborar con pandillas desde el inicio de la medida.

El Gobierno sostiene que las acciones extraordinarias han permitido sostener operativos de seguridad y fortalecer el combate contra estas estructuras, que considera de carácter transnacional. En ese contexto, se han mencionado coordinaciones con instituciones de otros países para el seguimiento de casos vinculados a estos grupos.

Durante la discusión, diputados oficialistas defendieron la continuidad de la medida al señalar una reducción en los índices de homicidios en El Salvador en los últimos años.

De acuerdo con cifras oficiales presentadas en el debate, los homicidios han mostrado una tendencia a la baja desde 2022, año en que inició la aplicación del régimen.

Por su parte, la Policía Nacional Civil y la Fiscalía General de la República mantienen operativos conjuntos en el marco de la medida, según lo expuesto por las autoridades.

Sin embargo, organizaciones de derechos humanos han cuestionado la continuidad del régimen, señalando denuncias por detenciones arbitrarias, malos tratos y muertes bajo custodia estatal durante su implementación.

A pesar de estas críticas, la bancada que respalda al presidente Nayib Bukele sostiene que la prórroga es necesaria para mantener la estrategia de seguridad y los operativos contra pandillas en el país.

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