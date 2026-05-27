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Embajada de EE. UU. advierte sobre videos falsos que ofrecen cruces migratorios seguros

May 27, 2026 #Coyotes, #deportaciones, #Embajada, #estadosunidos, #Frontera, #Migración, #redes, #Seguridad, #Tráfico

Día a Día News

ElSalvador–La Embajada de Estados Unidos alertó sobre la circulación de videos engañosos en redes sociales que promocionan supuestas rutas seguras para ingresar de manera irregular a territorio estadounidense.

De acuerdo con las autoridades, publicaciones compartidas en plataformas digitales aseguran falsamente que existen nuevas facilidades migratorias o pasos fronterizos sin controles, información que fue desmentida oficialmente.

El gobierno estadounidense señaló que traficantes de personas y coyotes utilizan este tipo de contenido para atraer a migrantes y ofrecer cruces ilegales a cambio de dinero. Sin embargo, reiteró que no existen rutas seguras para ingresar de forma irregular al país.

Además, las autoridades afirmaron que la frontera mantiene estrictos controles de vigilancia y seguridad. También indicaron que las personas que intenten entrar sin autorización serán detenidas y deportadas.

La advertencia incluye un llamado a no confiar en mensajes virales o publicaciones difundidas en redes sociales, ya que podrían exponer a las personas a riesgos durante el trayecto, especialmente en zonas desérticas o áreas bajo presencia de estructuras criminales.

Las autoridades estadounidenses recomendaron a la población informarse únicamente mediante canales oficiales y evitar caer en ofertas promovidas por traficantes de personas.

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