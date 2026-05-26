El Cipitío lleva la cultura salvadoreña hasta festival de cine en Marruecos

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ElSalvador–La miniserie animada “Las Aventuras del Cipitío” fue presentada durante el Décimo Festival de Cine en Español realizado en Rabat, Marruecos, como parte de las actividades culturales impulsadas por la Embajada de El Salvador en ese país.

La proyección se desarrolló en el auditorio del Instituto Cervantes de Rabat y estuvo dirigida principalmente a niñas, niños y familias, con el objetivo de acercar al público marroquí y a la comunidad hispanohablante a elementos representativos de la cultura salvadoreña.

La producción está inspirada en El Cipitío, uno de los personajes más conocidos de la mitología salvadoreña, reconocido por su sombrero de palma, su carácter travieso y su presencia en las leyendas populares del país.

De acuerdo con la representación diplomática salvadoreña, la actividad formó parte de las iniciativas de diplomacia cultural orientadas a promover las tradiciones, identidad y riqueza cultural de El Salvador a través de producciones audiovisuales.

La encargada de Negocios de El Salvador en Marruecos, Alejandra Samour, destacó la importancia de compartir contenidos salvadoreños con la diáspora, el público marroquí y la comunidad hispanohablante. Además, señaló que la serie también busca rescatar elementos educativos y culturales, incluyendo palabras en náhuat.

La diplomática también agradeció al Instituto Cervantes de Rabat por apoyar la iniciativa cultural enfocada en el público infantil y familiar.

La serie animada fue producida y transmitida por Canal 10. Entre las voces de los personajes participaron Rolando Menéndez Castro como El Cipitío, Rigoberto Flores como Topi y Anahí en el personaje de Sitaly. La dirección de voces estuvo a cargo de Cristina López, junto a un equipo de ilustradores y diseñadores salvadoreños responsables de la animación.

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