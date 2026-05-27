Bukele alcanza 93 % de aprobación en nueva encuesta de CID Gallup

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ElSalvador–El presidente de Nayib Bukele alcanzó un 93 % de aprobación ciudadana, según los resultados de la más reciente encuesta de CID Gallup, presentada este miércoles por el gerente general de la firma, Luis Haug.

De acuerdo con la casa encuestadora, el estudio fue realizado a nivel nacional y recopiló opiniones de 1,200 personas entrevistadas por vía telefónica hasta el 24 de mayo de 2026.

Durante una entrevista televisiva, Haug afirmó que la percepción favorable hacia Bukele se ha mantenido en aumento desde el inicio de su gestión en 2019. Según explicó, el mandatario comenzó su administración con un 76 % de imagen positiva y actualmente registra el nivel más alto alcanzado en los últimos siete años.

La encuesta también indicó que el 87 % de los consultados manifestó sentir orgullo por la figura presidencial, mientras que el índice favorable del mandatario alcanzó el 90 %, resultado de restar las opiniones negativas de las positivas.

En el área de seguridad, el sondeo reflejó un respaldo del 98 % a las medidas implementadas por el Gobierno. Además, un 95 % de los encuestados apoyó la ofensiva contra estructuras criminales, mientras que un 83 % se mostró a favor de endurecer las políticas para reclusos y personas vinculadas a pandillas.

CID Gallup señaló además que El Salvador figura entre los países con mejor percepción de seguridad ciudadana, según mediciones internacionales citadas por la firma.

Otros rubros evaluados en el estudio fueron educación y turismo, que obtuvieron niveles de aprobación del 95 % y 91 %, respectivamente. Sobre educación, Haug destacó la renovación de centros escolares y la entrega de paquetes educativos como algunos de los factores mejor valorados por la población.

En cuanto a las principales preocupaciones ciudadanas, el costo de la vida encabezó la lista con un 27 %, seguido por la inseguridad con un 22 % y la vivienda con un 13 %, de acuerdo con los resultados divulgados por la encuestadora.

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