Asamblea Legislativa aprueba reformas para que la diáspora elija seis diputados propios

Día a Día News

ElSalvador–La Asamblea Legislativa aprobó este jueves reformas al Código Electoral, a la Ley Especial para el Ejercicio del Sufragio en el Exterior y a la Ley de Partidos Políticos, con el objetivo de crear una nueva circunscripción electoral para los salvadoreños residentes fuera del país.

Con las modificaciones, la diáspora podrá elegir de manera directa a seis diputados que los representarán en la Asamblea Legislativa a partir de las próximas elecciones. Las reformas fueron aprobadas con 57 votos en el caso de las leyes electorales y con 55 votos para los cambios a la Ley de Partidos Políticos.

La nueva circunscripción, identificada como la número 15, se integrará con base en el padrón electoral de salvadoreños en el exterior. Según datos del Registro Nacional de las Personas Naturales (RNPN), al 1 de mayo existen más de 961 mil salvadoreños con DUI registrado fuera del país.

Para mantener el total de 60 diputados propietarios y suplentes en la Asamblea Legislativa, los escaños asignados a la diáspora serán redistribuidos desde los departamentos con mayor población. Con ello, San Salvador pasará de 16 a 11 diputados y La Libertad de siete a seis.

La nueva distribución legislativa quedó conformada de la siguiente manera: San Salvador tendrá 11 diputados; La Libertad, 6; Santa Ana, San Miguel y Sonsonate, 5 cada uno; Usulután, 4; Ahuachapán y La Paz, 3; mientras que La Unión, Cuscatlán, Chalatenango, Morazán, San Vicente y Cabañas contarán con 2 representantes cada uno. La circunscripción en el extranjero tendrá seis diputados.

Durante la discusión, el diputado de Nuevas Ideas, Raúl Chamagua, sostuvo que la reforma representa un avance democrático y garantiza el ejercicio de los derechos políticos de los salvadoreños en el exterior.

“La importancia de esta circunscripción es que respalda un derecho político que tienen los ciudadanos salvadoreños”, afirmó el legislador.

Por su parte, la diputada de Arena, Marcela Villatoro, cuestionó la redistribución de escaños y señaló que, según cálculos poblacionales, algunos departamentos quedarían con menor representación legislativa.

La parlamentaria aseguró que, bajo el nuevo esquema, cerca de medio millón de habitantes de San Salvador perderían representación proporcional en la Asamblea Legislativa.

La organización Acción Ciudadana también señaló que la redistribución aprobada no corresponde de forma proporcional a la población de cada circunscripción y sostuvo que, bajo sus cálculos, a la diáspora le corresponderían ocho escaños en lugar de seis.

Las reformas también establecen que los salvadoreños en el exterior podrán votar utilizando el DUI o el pasaporte, sin importar si estos documentos están vigentes o fueron emitidos dentro o fuera del país.

Además, los connacionales con domicilio en el extranjero podrán aspirar a cargos de elección popular, incluyendo presidencia, vicepresidencia, diputaciones y concejos municipales, siempre que cumplan los requisitos establecidos en la legislación electoral.

En cuanto a la Ley de Partidos Políticos, las modificaciones incorporan oficialmente la circunscripción en el extranjero dentro de la estructura partidaria y mantienen la obligación de incluir al menos un 30 % de participación femenina en las planillas legislativas, incluidas las candidaturas de representación de la diáspora.

Compartir esta nota