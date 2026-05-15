Aumentan casi al doble las deportaciones de salvadoreños desde EE. UU. en 2026

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Las deportaciones de salvadoreños desde Estados Unidos registraron un fuerte incremento durante los primeros meses de 2026, de acuerdo con datos oficiales de la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME). Entre enero y marzo fueron retornadas 5,033 personas desde territorio estadounidense, cifra que representa un aumento del 97.6 % en comparación con el mismo período de 2025.

Las estadísticas indican que en el primer trimestre del año pasado se contabilizaron 2,547 salvadoreños deportados desde EE. UU., mientras que este año la cifra prácticamente se duplicó. Además, los retornos desde Estados Unidos ya representan más de un tercio del total registrado durante todo 2025.

En total, entre enero y marzo de 2026 fueron retornados 5,351 salvadoreños desde distintos países. Del total, 226 provenían de México y otros 92 llegaron desde diferentes naciones.

La mayoría de personas retornadas ingresó al país por vía aérea. Migración reportó que 5,295 salvadoreños llegaron en vuelos de deportación y otros 56 por vía terrestre. Durante el mismo período de 2025, las autoridades registraron 2,799 retornados por aire y 14 por tierra.

Incrementan vuelos de deportación hacia El Salvador

El aumento de deportaciones coincide con un incremento en los vuelos enviados desde Estados Unidos hacia El Salvador, según datos recopilados por la organización Human Rights First (HRF), que monitorea operaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

El informe detalla que entre enero y marzo de 2026 se realizaron 41 vuelos con deportados hacia El Salvador, frente a 33 vuelos registrados en el mismo período de 2025, equivalente a un aumento del 24.2 %.

Además, HRF señaló que el Triángulo Norte de Centroamérica —integrado por El Salvador, Guatemala y Honduras— acumuló 301 vuelos de deportación durante el primer trimestre del año, un 49 % más respecto al mismo período del año anterior.

La Asociación Agenda Migrante El Salvador (AAMES) y especialistas en migración sostienen que las cifras reflejan cambios en la dinámica migratoria y en las políticas de control implementadas por Estados Unidos.

La especialista en migración Celia Medrano explicó que el perfil de los salvadoreños deportados ha cambiado en los últimos años. Según indicó, actualmente muchas de las personas retornadas poseen mayor nivel educativo, preparación técnica y más tiempo de permanencia en el extranjero.

Medrano señaló que anteriormente predominaban migrantes provenientes de zonas rurales con menor escolaridad, mientras que ahora también se identifican personas de áreas urbanas que desarrollaron oficios o especializaciones durante su estadía fuera del país.

La experta añadió que las rutas migratorias también han cambiado, ya que muchos migrantes buscan alternativas más riesgosas y costosas para evitar controles fronterizos, lo que incrementa la vulnerabilidad frente a delitos como la trata de personas.

Más de 16 mil salvadoreños fueron deportados en 2025

Las cifras oficiales muestran que 2025 cerró con 16,051 salvadoreños deportados desde distintos países, un incremento del 7 % respecto a 2024.

Estados Unidos concentró la mayoría de retornos, con 14,794 deportaciones, equivalentes al 92 % del total. México reportó 896 retornados y otros 361 procedían de diferentes países.

Pese al aumento registrado en los últimos años, las cifras aún se mantienen por debajo de los niveles reportados en 2019, cuando más de 37 mil salvadoreños fueron deportados hacia El Salvador.

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