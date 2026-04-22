Asamblea Legislativa avala financiamiento millonario para modernizar escuelas con tecnología

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ElSalvador–La Asamblea Legislativa de El Salvador ratificó un préstamo por más de $501 millones destinado a fortalecer el sistema educativo mediante la incorporación de herramientas digitales y mejoras en el aprendizaje a nivel nacional.

El financiamiento, otorgado por el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), permitirá ejecutar el programa enfocado en acelerar el aprendizaje con innovación digital, bajo la coordinación del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología (MINEDUCYT).

De acuerdo con lo aprobado, los desembolsos estarán condicionados al cumplimiento de metas específicas, entre ellas avances en el rendimiento académico, el uso efectivo de la tecnología y el fortalecimiento institucional del sistema educativo.

El programa contempla tres ejes principales. El primero se centra en mejorar el aprendizaje en las aulas, con énfasis en lectura y matemáticas, apoyado por recursos digitales y estrategias de refuerzo dirigidas a estudiantes desde segundo grado hasta bachillerato. Además, incluye el fortalecimiento del rol de directores en el acompañamiento docente.

El segundo eje busca optimizar la gestión educativa mediante evaluaciones de aprendizaje, así como el uso de sistemas de información para mejorar el monitoreo y la toma de decisiones.

El tercer componente está orientado a ampliar el uso de tecnología en los centros escolares, garantizando conectividad, disponibilidad de equipos y plataformas digitales que contribuyan al desarrollo de habilidades útiles para el entorno laboral.

En paralelo, los diputados aprobaron una reforma al presupuesto vigente para asignar más de $9.5 millones adicionales a la Secretaría de Innovación de la Presidencia, con el objetivo de fortalecer el Programa de Conectividad Digital Social.

Estos recursos serán utilizados para ampliar servicios de conectividad, adquirir equipos tecnológicos (como computadoras y tabletas) e implementar sistemas de respaldo eléctrico en centros educativos y unidades de salud. También incluyen acciones de formación en línea para distintos sectores y procesos de evaluación del programa.

Parte de los fondos proviene de préstamos previamente aprobados con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), así como de un donativo otorgado por la Unión Europea.

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