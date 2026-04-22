Sector industrial y Bukele rinden homenaje póstumo a Víctor Saca y resaltan su impacto empresarial

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ElSalvador–El sector industrial y farmacéutico de El Salvador realizó un acto conmemorativo en honor a Víctor Jorge Saca, fundador de Grupo VIJOSA, en el que se destacó su trayectoria y aporte al desarrollo de la industria nacional.

La actividad reunió a familiares, representantes empresariales y autoridades, quienes coincidieron en señalar el papel de Saca como impulsor del crecimiento del sector farmacéutico y su proyección hacia mercados internacionales.

Durante el evento participó el presidente Nayib Bukele, quien expresó que asistió para honrar la vida del empresario y recordó la relación cercana que mantenía con su familia.

En representación de la familia, su hija Mónica Saca destacó la influencia personal y profesional de su padre, al señalar que promovía la industria como una forma de contribuir al desarrollo del país y mantenía una visión optimista sobre El Salvador.

Por su parte, el presidente de la Asociación Salvadoreña de Industriales (ASI), Jorge Arriaza, indicó que el homenaje incluyó la designación de un espacio con el nombre del empresario, como reconocimiento a su trayectoria y aportes al sector.

Trayectoria y expansión de VIJOSA

Víctor Jorge Saca falleció en diciembre de 2025 a los 84 años, según información de la empresa. Durante más de cinco décadas lideró el desarrollo de Laboratorios Vijosa, fundada en 1971 en San Salvador con una planta dedicada a la producción de medicamentos inyectables.

La compañía inició operaciones con siete productos y cinco colaboradores, y en 1974 realizó su primera exportación hacia Nicaragua. Con el paso del tiempo, amplió su presencia a mercados de Centroamérica, el Caribe, Estados Unidos y parte de Suramérica.

De acuerdo con datos del sector, las exportaciones se consolidaron como uno de los principales motores de crecimiento de la empresa, que ha sido reconocida en el ranking de exportadores industriales de la ASI, donde ha ocupado el primer lugar en la industria farmacéutica durante 12 años consecutivos.

Saca nació en noviembre de 1941 en Chalatenango y se graduó como doctor en Química y Farmacia en la Universidad de El Salvador. Posteriormente, amplió su formación con estudios en el extranjero.

En 2014, la Asamblea Legislativa de El Salvador lo declaró “Hijo Meritísimo de El Salvador”. Además, recibió la Orden del Mérito de la República de Polonia en grado de Cruz de Caballero.

El homenaje retomó su trayectoria empresarial y su influencia en el desarrollo de la industria farmacéutica salvadoreña, así como su contribución al sector productivo del país.

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