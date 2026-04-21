Lluvias y tormentas eléctricas para este martes según pronóstico del MARN

Día a Día News

ElSalvador–El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) prevé para este martes condiciones mayormente estables durante el día en El Salvador, con un incremento de lluvias y actividad eléctrica hacia la noche, principalmente en la zona central y oriental del país.

De acuerdo con el informe, durante la madrugada podrían registrarse lluvias en sectores de la costa central y paracentral. En horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nublado en la cordillera volcánica y despejado en el resto del territorio.

Para la tarde, se espera un ambiente parcialmente nublado en la cordillera volcánica, donde no se descartan lluvias breves, mientras que en el resto del país predominará el cielo con poca nubosidad.

Las condiciones cambiarán por la noche, cuando se prevé un aumento de nubosidad que dará paso a lluvias y tormentas eléctricas en las zonas central, oriental y costera. Estas precipitaciones podrían estar acompañadas de ráfagas de viento.

El viento será del noreste, con velocidades entre 10 y 20 kilómetros por hora, y ráfagas que podrían alcanzar entre 35 y 40 kilómetros por hora, especialmente en sectores cercanos al golfo de Fonseca y zonas elevadas.

En cuanto a temperaturas, se esperan máximas de hasta 36 y 37 grados Celsius en localidades como San Miguel, Nueva Concepción y La Unión, mientras que en San Salvador oscilarán entre los 31 y 32 grados. Las mínimas se ubicarán entre los 20 y 25 grados a nivel nacional.

El MARN explicó que estas condiciones están asociadas a la influencia de sistemas de alta presión, el flujo del este y la presencia de una vaguada en la región, factores que favorecen el incremento de nubosidad y la ocurrencia de lluvias en el país.

Compartir esta nota