Aumentan accidentes viales y autoridades señalan distracción al volante como principal causa

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ElSalvador–Los accidentes de tránsito registran un incremento del 21 % en lo que va del año, según datos del Viceministerio de Transporte (VMT). Las cifras oficiales indican que los percances pasaron de 6,023 en 2025 a 7,282 en el mismo periodo actual.

De acuerdo con el titular de la institución, la principal causa de los siniestros viales es la distracción al volante, especialmente el uso del teléfono celular mientras se conduce. Este factor está vinculado a más de 1,890 accidentes registrados.

Las estadísticas también señalan que el exceso de velocidad se mantiene como uno de los motivos más frecuentes en los percances y como una de las principales causas de fallecidos en carretera.

Las autoridades indicaron que gran parte de estos incidentes podrían evitarse si se respetaran las normas de tránsito vigentes. En ese sentido, reiteraron el llamado a los conductores a mantener la atención al volante y cumplir con la normativa.

Asimismo, se recordó que las sanciones por infracciones de tránsito han sido reforzadas, especialmente en casos relacionados con la conducción bajo los efectos del alcohol, donde las consecuencias pueden incluir procesos penales.

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