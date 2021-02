Asambleísta emite declaración tras ataque a el Templo Higashi Honganji en Little Tokyo

El asambleísta Miguel Santiago emite una declaración tras el ataque al Templo Higashi Honganji en Little Tokyo. “Estoy enfurecido al ver otro ataque contra la comunidad asiáticoamericana de las islas del Pacífico (AAPI)”, expresó en su declaración.

“Como representante de Little Tokyo, estoy con el Templo Budista Higashi Honganji. Ubicado en el corazón de Little Tokyo, el templo ha brindado un lugar seguro para la comunidad durante casi 50 años. Un individuo prendió fuego a partes del templo y lo destrozó. Ver un ataque de este tipo en un lugar de reunión comunitario tan hermoso y un lugar de culto para la comunidad japonesa me corta en lo más profundo”, expresó el asambleísta.

Así mismo destacó: “Como seguimos viendo este horrible aumento en los incidentes de odio, quiero agradecer a los 300 participantes que recientemente se manifestaron en Chinatown contra los crímenes de odio de la AAPI y agradecer a las organizaciones como el centro de informes Stop AAPI Hate. El centro de denuncias Stop AAPI Hate recibió más de 2,800 relatos de primera mano de odio contra la AAPI en 2020, un número que aumentará en 2021”.

De igual manera agrega que como representante de Koreatown y Little Tokyo, ha luchado para llevar justicia a la comunidad AAPI. “Apoyé el paso de desde el 85, que asigna $ 1.4 millones en el estado fondos para apoyar el centro de denuncias Stop AAPI Hate y otros esfuerzos para combatir la violencia anti-AAPI”.

“Desde el acoso que Hong Lee enfrentó en Pico Union, el tailandés atacado brutalmente en San Francisco y otros innumerables crímenes de odio e incidentes de odio anti-AAPI, no podemos decirlo muchas veces; Suficiente es suficiente”, recalcó Santiago.